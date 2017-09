Politik BY Bayern

21.09.2017

In 20 Kommunen in Bayern entscheiden die Wähler am kommenden Sonntag nicht nur über die Zusammensetzung des Bundestags, sondern auch über Landräte und Bürgermeister.

Regen/Lichtenfels. Die meiste Aufmerksamkeit dürfte dabei der Landkreis Regen im Bayerischen Wald auf sich ziehen, denn dort wird ein Nachfolger für Landrat Michael Adam (SPD) gesucht. Er brachte es zu bundesweiter Prominenz, als er 2008 mit gerade einmal 23 Jahren jüngster Bürgermeister Deutschlands wurde. "Ich bin alles, was man in Bodenmais nicht sein darf - jung, evangelisch und offen schwul", hatte er damals seinen überraschenden Wahlerfolg kommentiert. Drei Jahre später wurde er Landrat in Regen.Mit 32 Jahren kämpft er nicht mehr um seine Wiederwahl. Stattdessen will er seinen Universitätsabschluss nachholen. Seine Amtszeit im Landratsamt von Regen war jedoch auch von diversen Schlagzeilen geprägt. Der einstige Hoffnungsträger der bayerischen Sozialdemokraten hatte etwa offen ein Alkoholproblem eingeräumt. Nun stehen in dem Landkreis vier Kandidaten für die Adam-Nachfolge zur Wahl: Stefan Ebner (CSU), Rita Röhrl (SPD), Jens Schlüter (Grüne) und Johann Müller (AfD).Kommunalwahl steht in Neumarkt in der Oberpfalz an. Dort dürfen die Wähler über einen neuen Rathauschef entscheiden. Neben dem Amtsinhaber, Oberbürgermeister Thomas Thumann von der UPW/FW (Unabhängige Parteifreie Wählergemeinschaft/Freie Wähler), treten Richard Graf für die CSU und Dieter Ries für die FLitZ (Freie Liste Zukunft) an. In Wernberg-Köblitz entscheiden die Bürger ebenfalls über den Bürgermeister.Im oberfränkischen Lichtenfels hofft der frühere CSU-Landtagsabgeordnete Christian Meißner auf eine zweite Amtszeit als Landrat. Gegen ihn treten Arnt-Uwe Schille von der SPD und Heike Kunzelmann von der AfD an. In Mittelfranken sind die Bürger aufgerufen, in den Landkreisen Roth und Weißenburg-Gunzenhausen einen Landrat zu wählen. In beiden Kreisen treten die Amtsinhaber Herbert Eckstein (SPD) und Gerhard Wägemann (CSU) ohne Konkurrenten an. Ihre Wahl gilt schon jetzt als sicher. Im Landkreis Roth ist der Verzicht der CSU auf einen Gegenkandidaten nach Angaben aus Parteikreisen im Wesentlichen auf die große Popularität des Kreis-Chefs zurückzuführen. Eckstein ist seit 24 Jahren im Amt. Bei der Wahl 2011 hatte Eckstein mit 76,21 Prozent sein bestes Ergebnis eingefahren. Vor einer komfortablen Situation im Vergleich zu seiner ersten Landratskandidatur vor sechs Jahren steht auch der Weißenburg-Gunzenhauser Kreischef Wägemann. Denn noch 2011 war der CSU-Politiker mit 51,18 Prozent nur knapp an einer Stichwahl vorbeigeschrammt.