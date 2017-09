Politik BY Bayern

München. Ein Fallbeil hat noch niemand vor die CSU-Zentrale gerollt. Dabei hatte Horst Seehofer im Frühjahr seiner Partei doch zugerufen, wenn das mit der Bundestagswahl schief gehen sollte, "dann könnt ihr mich köpfen". Das war, als der CSU-Chef plötzlich den Frieden mit Angela Merkel ausrief und ankündigte, die CSU werde "unsere vorzügliche Kanzlerin" fortan voll und ganz unterstützen. Ein Strategiewechsel, der bei vielen in der Partei auf Kopfschütteln und Unverständnis stieß.

Acht Monate später ist die CSU abgestürzt wie noch nie bei einer Bundestagswahl. Punkt 18 Uhr ist die CSU-Wahlparty in der Parteizentrale keine Party mehr. Schweigen und ungläubiges Staunen wohin man blickt. Nicht einmal die Verluste für die SPD wirken als Stimmungsaufheller. An einem der Stehtische sagt einer, er sei "geschockt" - und so sieht er auch aus. Von den Spitzen der CSU ist zu diesem Zeitpunkt noch niemand zu sehen. Nur Erwin Huber ist schon da, der Kurzzeitvorsitzende vergangener Tage. Nach einem 43-Prozent-Ergebnis bei der Landtagswahl 2008 wurde er unfein aus dem Amt gejagt und von Seehofer ersetzt. "Das ist schlimmer als 2008", urteilt er. Zwei Gründe sieht er für den Absturz: Zum einen sei es falsch gewesen, erst auf Merkel einzuhacken, um sie dann als "goldrichtige Besetzung" zu loben. So eine "Schaukelpolitik" irritiere die Wähler. Und zweitens hätte man sich "frühzeitig aktiv und massiv" mit der AfD auseinandersetzen müssen. "Wir haben der AfD zu viel Spielraum gelassen", sagt Huber. Als Seehofer um 18.33 Uhr die Bühne der geplatzten Party betritt, schaut er bleich, aber gefasst aus. Er spricht von einer "herben Enttäuschung", findet aber schnell in den Kampfmodus zurück. Doch Seehofer ahnt auch Widerstand in den eigenen Reihen. Er mahnt dazu, jetzt "menschlich anständig" miteinander umzugehen und zusammenzustehen.Tatsächlich ist man nicht überall an den Tischen bereit, Seehofer so leicht aus der Verantwortung zu lassen. Es werden auch Szenarien mit einer CSU ohne Seehofer durchgespielt. Doch, so sagt einer, es gebe "keinen Revolutionsführer", der eine Revolte gegen Seehofer anführen könnte. Dass dessen Intimfeind Markus Söder sich dazu aufschwingen könnte, damit rechnet im Moment kaum einer.