Politik BY Bayern

26.09.2017

26.09.2017

München. Nach der Wahlschlappe vom Sonntag mehren sich in der CSU die Stimmen, die eine Ablösung von Parteichef Horst Seehofer fordern. Sollte er auf innerparteilichen Druck abtreten müssen, wäre er nicht der erste CSU-Spitzenpolitiker mit diesem Schicksal. Der langsame Sturz von Führungskräften hat in der CSU Tradition. Ein Rückblick:

Alfons Goppel (1978): Nach 16 Jahren im Amt als Ministerpräsident war der gebürtige Regensburger Goppel eigentlich noch nicht amtsmüde. Doch CSU-Chef Franz Josef Strauß drängte unaufhörlich auch in Bayern an die Macht. Goppel fügte sich letztlich ins Unausweichliche und schlug Strauß als CSU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 1978 vor. Durch diesen Schachzug musste Goppel nicht vor der Zeit abdanken und behielt nach außen das Heft des Handelns in der Hand.Max Streibl (1993): Nach dem plötzlichen Tod von Franz Josef Strauß war Streibl mehr Verlegenheits- als Wunschkandidat für das Amt des Regierungschefs. Als seine "Amigo-Affäre" um kostenlose Urlaubsflüge mit befreundeten Unternehmern auch die CSU zu belasteten begann, gingen die ersten Heckenschützen in Stellung. Später wurden gezielt Gerüchte über den Gesundheitszustand und die Belastbarkeit Streibls gestreut. Intern drängte Innenminister Edmund Stoiber auf eine Ablösung. Als der Forchheimer Abgeordnete Walter Hofmann als erster öffentlich die Absetzung Streibls forderte, brachen die Dämme. Entnervt und verbittert gab Streibl ein Jahr vor der Landtagswahl 1994 auf.Theo Waigel (1998): In der Doppelspitze mit Ministerpräsident Stoiber stand der seit 1988 amtierende CSU-Chef Waigel unter Dauerdruck. Es war ein offenes Geheimnis, dass Stoiber am liebsten beide Ämter auf sich vereinigen wollte. Mit ständigen Sticheleien und manch gestreuter Indiskretion machte Stoiber den zarter besaiteten Waigel mürbe. Direkt nach der klar verlorenen Bundestagswahl kündigte Waigel seinen Rücktritt an. Stoiber warf nur Minuten später seinen Hut in den Ring.Edmund Stoiber (2007): Den zunächst unangefochten regierenden Stoiber ließen Ehrgeiz und Eitelkeit übermütig werden. Nachdem er 2003 bei der Landtagswahl für die CSU die Zwei-Drittel-Mehrheit geholt hatte, hielt er eine mit der Fraktion nicht abgestimmte Regierungserklärung, in der er zentrale Wahlkampfversprechen wie den Erhalt des G9 und die 40-Stunden-Woche für Beamte kippte sowie dem Freistaat einen radikalen Sparkurs verordnete. Es kam zum Vertrauensbruch mit den Abgeordneten. Die waren erleichtert, als Stoiber 2005 den Eintritt als "Super-Minister" in das Kabinett von Angela Merkel verkündete, und schlicht entsetzt, als er nur Tage später doch in München blieb. Was folgte, war ein langes quälendes Ende, das durch Attacken der Fürther CSU-Landrätin Gabi Pauli und ihre Bespitzelungsvorwürfe gegen Stoiber beschleunigt wurde. Auf der Fraktionsklausur im Januar 2007 in Wildbad Kreuth kam es entgegen öffentlicher Treuebekundungen zum Putsch.Günther Beckstein und Erwin Huber (2008): Nach nur einem Jahr wurden der Franke Beckstein (Ministerpräsident) und der Niederbayer Huber (CSU-Chef) aus ihren Ämtern gejagt. Grund war der Verlust der absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl. Schuld daran waren sie nicht allein. Beim Volk hatte sich der Frust über die harten Stoiber-Reformen festgesetzt, in der Partei fehlte beiden der Rückhalt. Der CSU-Bezirk Oberbayern sabotierte regelrecht ihren Wahlkampf. Im Hintergrund zog bereits Horst Seehofer die Fäden. Er übernahm schließlich beide Ämter.