Politik BY Bayern

16.07.2017

3

0 16.07.2017

Die Projektstelle gegen Rechtsextremismus gibt es seit zehn Jahren. Ein Grund zum Feiern - und noch mehr zum Nachdenken.

Alle stehen ein für die Sache - und zwar ganz ohne kleinkarierte Flügelkämpfe. Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm

Wunsiedel. Eine Arbeit, von der viel Segen für das Gemeinwesen ausgeht, leistet die Projektstelle gegen Rechtsextremismus in Bad Alexandersbad. Das sagte der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm am Freitagabend beim zehnten Jubiläum der für ganz Bayern zuständigen Einrichtung. Gefeiert wurde mit vielen prominenten Gästen aus Politik und Gesellschaft sowie zahlreichen Wegbegleitern der Projektstelle in der Fichtelgebirgshalle Wunsiedel.Bedford-Strohm verwies darauf, dass das von den Kirchen initiierte bayerische Bündnis für Toleranz zum Schutz von Demokratie und Menschenwürde maßgeblich zur Schaffung der Projektstelle beigetragen habe. "Sie ist eine wunderbare, segensreiche Angelegenheit geworden." Der Landesbischof dankte seinem ebenfalls anwesenden Vorgänger im Amt, Dr. Johannes Friedrich, für dessen zentrale Rolle: "Ich darf die Früchte ernten, die du damals mit gesät hast." Und Pfarrer Andreas Beneker, dem Leiter des Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrum Bad Alexandersbad, dankte Bedford-Strohm, dass das EBZ der Projektstelle ein Haus gegeben habe.Welch hohe Kompetenz der Einrichtung mittlerweile zugebilligt werde, zeige, dass die Projektstelle im NSU-Prozess als Gutachter tätig war. "Sie ist überall gefragt, ihre Bedeutung ist in diesen zehn Jahren enorm gewachsen, ihre Ausstrahlungskraft hat sich stark entwickelt." Die Projektstelle ziehe eine klare rote Linie, "über die niemand in unserer Gesellschaft gehen kann". Bestimmte Dinge, betonte der Landesbischof, müssten Grundkonsens bleiben. Darin seien sich auch die mittlerweile rund siebzig Organisationen im Bündnis für Toleranz einig. "Alle stehen ein für die Sache - und zwar ganz ohne kleinkarierte Flügelkämpfe."Die Arbeit der Projektstelle sei mit den Jahren immer vielfältiger geworden. Bedford-Strohm: "Es geht um Bildung. Um das Verstehen der Dinge. Und darum, den Wert von Toleranz und Demokratie in die Herzen der Menschen zu bringen, besonders in die der jungen Menschen." Besonders talentiert in dieser Aufgabe sei Projektstellenleiter Martin Becher, der allen Menschen mit Wertschätzung begegne, aber dabei immer klar und verbindlich in der Sache sei. Wunsiedels Bürgermeister Karl-Willi Beck erinnerte daran, dass seine Stadt über Jahre im negativen Fokus gestanden habe und Gefahr gelaufen sei, zur "europäischen Hauptstadt der Nazis" zu werden. Aus 14 Nationen seien die ungebetenen Gäste ins Fichtelgebirge gekommen. Die Diskussion, ob man bei den Aufmärschen der Rechtsradikalen zu Ehren des Hitler-Stellvertreters und Kriegsverbrechers Rudolf Heß hinschauen oder wegschauen sollte, habe damals die ganze Stadt erfasst. Die Entscheidung für das Hinschauen habe schließlich auch zur Gründung der Projektstelle geführt.Peter Meyer, Vizepräsident des bayerischen Landtags und gebürtiger Wunsiedler, rief ebenfalls "die fürchterlichen Auftritte der Rechten in der Innenstadt" in Erinnerung. Diese Aufmärsche habe man abstellen können, aber: "Die Arbeit wird nicht weniger." Sorgen bereite dem Politiker der zunehmende Rechtspopulismus, in dem sich viele Menschen dem Rausch des Extremen hingäben und ihre Lebensenergie aus Wut und Hass bezögen. Auch hier müsse es heißen: "Die Zivilgesellschaft wehrt sich."