21.03.2018

München. Markus Söder hat entschieden: In seinem ersten Kabinett sitzen fünf Ministerinnen und acht Minister mit am Tisch. Mit seinen 51 Jahren liegt der Franke bestens im Schnitt der Staatsregierung: Das Durchschnittsalter der Minister liegt bei rund 50,92 Jahren.