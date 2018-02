Politik Bayern

14.02.2018

40

0 14.02.201840

Mit Bierzeltreden samt derbem Humor starten die Parteien am politischen Aschermittwoch in den Landtagswahlkampf. Dank der aufgeladenen politischen Stimmung in Deutschland dürften die Frontlinien bei den zeitgleich stattfindenden Fernduellen nicht immer so ganz einfach auszumachen sein.

Lieber die Lufthoheit über dem Stammtisch als Befehlsempfänger des linken Spinners Ralf Stegner.

Die Grünen predigen Tofu, sind aber dann schnell an den Fleischtöpfen.

Martin Schulz ist der neue "Daußenminister".

Genossen ist ja die Vergangenheit von genießen.

Hier in Passau hat die politische Correctness heute Pause. Ich bin wieder hier in meinem Revier.

Wir haben den Neuanfang geschafft, die SPD macht jeden Tag einen Neuanfang.

Ich möchte zu zwei Empfängen gehen im Sommer. Zur Meisterfeier des FC Bayern und zum Aufstieg des FC Nürnberg.

Ich kann euch zu meinen Erfahrungen als Gesundheitsminister mit hormonellen Veränderungen sagen zur SPD: Einmal Zwerg, immer Zwerg.

Wir müssen auch die demokratische Rechte auf unserer Seite vereinnahmen, wir wollen alle demokraischen Kräfte rechts von der Mitte bei uns bündeln.

Die AfD ist keine Ersatz-Union.

Außer mir will ja keiner Ministerpräsident werden.

FW steht im Landtag ja nicht für Freie Wähler, sondern für Freibier Wähler.

In Passau begeistertdie Menge:Auch derspricht markige Worte:Traditionsgemäß besteht der politische Aschermittwoch nicht nur aus Auftritten von Vertretern der großen Parteien: Auch FDP (mit Parteichef Christian Lindner), AfD (mit Parteichef Jörg Meuthen), Grüne (mit dem neu gewählten Bundesvorsitzenden Robert Habeck) und Linke (mit Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch) bieten bundespolitische Prominenz in Niederbayern auf. Bei den Freien Wähler soll Parteichef Hubert Aiwanger ans Rednerpult treten.Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel wird wie üblich erst am Abend auftreten - im viele Hundert Kilometer entfernten Demmin in Mecklenburg-Vorpommern. Erwartet werden maximal 1000 Zuschauer.