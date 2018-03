Politik Bayern

16.03.2018

Knapp drei Tage nach dem Rücktritt von Horst Seehofer will der bayerische Landtag heute Markus Söder (beide CSU) zum neuen bayerischen Ministerpräsidenten wählen. Begleitet wird Söder bei der Wahl von seiner Frau Karin. Die Teilnahme seiner vier, teils noch jungen Kinder ist dagegen nicht geplant.

Da die CSU in dieser Legislatur mit 101 der 180 Abgeordneten die absolute Mehrheit im Landtag stellt, gilt die Wahl Söders als reine Formsache. Um gewählt zu werden, braucht Söder im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Sollten alle Abgeordnete anwesend seien, wären dies 91 Stimmen.Trotz der komfortablen Ausgangslage gab sich Söder vor der Wahl alles andere als erfolgssicher: "Das ist ein großer Akt, der im Landtag stattfindet, vielleicht der wichtigste in einer Legislatur", sagte er. Immerhin werde damit ein neuer Generationenvertrag geschlossen. "Und da steht es gut an, Demut und Respekt vor den Abgeordneten zu haben." Er selbst wolle sich bei der geheimen Wahl nicht enthalten: "Es wählt sich wohl jeder Spitzenpolitiker selbst."Am Donnerstag zeigt sich Markus Söder noch "ein bisschen nervös und ein bisschen aufgeregt" denn "es ist ja ein besondere Moment". "Ich hoffe, dass alles klappt und ich darf Bayern gut dienen", schließt Markus Söder sein kurzes Statement auf seiner Facebook-Seite.