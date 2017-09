Sport BY Bayern

Der 3:1-Sieg des 1. FC Nürnberg bei der SpVgg Greuther Fürth am Sonntag war ein historischer Erfolg. Da darf man durchaus mal drauf anstoßen ...

Fürth. Eigentlich standen bis eine Viertelstunde vor Schluss an diesem Wahl-Sonntag nur zwei Kandidaten für den Titel "Derbyheld" zur Wahl: Mikael Ishak, der mit seinem 1:0 (9.) sein fünftes Tor in drei Spielen erzielte. Oder Cedric Teuchert, der überraschend in der Anfangself stand, und das 2:0 (58.) erzielte. Und doch war nach dem 3:1-Sieg des 1. FC Nürnberg beim Lokalrivalen SpVgg Greuther Fürth wohl ein ganz anderer der "Mann des Spiels": Club-Torhüter Fabian Bredlow.Mit zwei sensationellen Paraden verhinderte er in der turbulenten Schlussphase den Ausgleich der Fürther: "Ich bin kein Derbyheld", sagte der Neuzugang vom Halleschen FC aber bescheiden,. "Die ganze Mannschaft muss heute als Derbyheld gefeiert werden." Mit seiner starken Leistung ist auch der Zweikampf um die Nummer eins wieder neu entbrannt. "Das Rennen ist wieder völlig offen", bestätigte Club-Trainer Michael Köllner. Thorsten Kirschbaum, der in den ersten sechs Spielen im Tor stand, war nach seiner Verletzung eigentlich wieder einsatzbereit und saß auf der Bank.Von dort sah auch Kirschbaum einen absolut verdienten Club-Sieg. "Natürlich müssen wir das früher entscheiden", sagte Trainer Köllner, der aber nach der harten Englischen Woche dennoch milde gestimmt war. "Das war als Einheit nochmals eine ganz starke Leistung." Drei Siege in neun Tagen bei 12: 3 Toren bedeuten Platz zwei in der Tabelle."In einer Woche neun Punkte zu holen, ist eine ganz starke Leistung", grinste Ishak übers ganze Gesicht. Selbstbewusst hatte der Schwede aus 14 Metern zur Führung getroffen. Teuchert legte nach. Der flinke Stürmer "macht zwar nicht immer alles richtig", sagte Köllner, aber für so ein Spiel sei Cedric prädestiniert gewesen. Er spielte seine Konterstärke aus und blieb auch vorm 2:0 ganz cool: "Ich habe das Ding schön durch die Beine des Torwarts geschoben." Zu dem Zeitpunkt schien alles klar, doch dann gab's Elfmeter für Fürth. Jürgen Gjasulas 1:2 (78.) entfachte noch einmal einen Fürther Sturm, den erst Hanno Behrens mit seinem 3:1 in der Nachspielzeit abflauen ließ.Trainer Köllner lobte noch die absolut professionelle Einstellung der Seinen in der erfolgreichen Englischen Woche und ordnete gleich eine weitere Einheit an: "Jetzt gehen wir aufs Nürnberger Altstadtfest, einen trinken." Derbyhelden sind durstig.