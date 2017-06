Sport BY Bayern

München. Kein Tag ohne neue Meldungen vom Chaos an der Grünwalder Straße: Investor Hasan Ismaik meldet sich in einem Interview mit dem "Kicker" (Donnerstag) erstmals seit dem Abstieg von 1860 München zu Wort und erhebt Vorwürfe gegen den Verein. Der Jordanier sieht sich zu Unrecht angeklagt. "Es ist nicht immer der böse, böse Ismaik", wehrt sich der 39-Jährige im Interview. Seinen Angaben zu Folge wäre die Lizenz für die 3. Liga jederzeit machbar gewesen, "wenn die Vereinsseite nur ansatzweise kooperativ gewesen wäre, gewisse Dinge in die richtige Richtung zu lenken. Dann hätte ich das Geld sofort überwiesen."

Der Investor greift den Verein erneut heftig an, dem er auch die Schuld am Rücktritt von Kurzzeit-Geschäftsführer Ian Ayre gibt. "Nach kurzer Zeit hat er mich angerufen und gesagt: 'Hasan, ich sehe nur Baustellen und verspüre erbitterte Gegenwehr.'" Ismaik legt nach: "Glauben Sie, dieser Mann will sich vor Leuten wie Roman Beer und Markus Drees lächerlich machen? Das hat er nicht nötig. Sein Rücktritt war die einzig logische Konsequenz." Auch der unmittelbar nach dem besiegelten Abstieg zurückgetretene Präsident Peter Cassalette meldet sich erstmals in einem Interview mit der "tz" und dem "Münchner Merkur" (Donnerstag) zu Wort und verteidigt seine Kooperation mit dem Investor. "Der einzige Grund, warum ich von Anfang an den Schulterschluss mit ihm gesucht habe, war: Alle meine Vorgänger sind mit dem Gegenteil gescheitert. Sie haben sich gegen Ismaik gestellt, das hat nicht funktioniert."Der 64-Jährige betonte, dass sein Umgang mit dem Jordanier von Erfolg geprägt gewesen sei, denn Ismaik habe sehr viel Geld investiert - mehr als bei seinen Vorgängern. "Mit dem Abstieg ist mein Weg mit Hasan gescheitert. Das ist unbestreitbar", schränkte Cassalette ein. Er sei indes nicht freiwillig zurückgetreten, sondern habe sein Amt auf Drängen des Verwaltungsrates niedergelegt.Und wie geht es mit Hasan Ismaik weiter? Der Investor bereitet derweil seine Klage gegen die in Deutschland geltende 50+1-Regel vor. "Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem ich sage: So geht es nicht mehr weiter. Ich hätte gerne einen anderen Weg gewählt."