05.12.2017

3

0 05.12.2017

Prestigeduell gewonnen, den Gruppensieg aber verpasst: Der FC Bayern schlägt Paris mit 3:1, muss als Zweitplatzierter nun aber im Achtelfinale einen Kracher fürchten.

München. Revanche geglückt: Nach dem desaströsen 0:3 im Hinspiel meldeten sich die Bayern eindrucksvoll in Europa zurück. Corentin Tolisso (2) und Robert Lewandowski stellten den 3:1-Erfolg über Paris St. Germain sicher. Weil die Bayern aufgrund des verlorenen Direktvergleichs den Gruppensieg aber verpassten, droht bereits im Achtelfinale etwa ein Duell mit Ex-Coach Pep Guardiolas Manchester City oder dem FC Barcelona. Möglich sind aber auch leichtere Gegner wie Tottenham Hotspur oder Besiktas Istanbul.Heynckes vertraute gegen PSG dem Motto: "Mit Franzosen gegen Franzosen." Mit dem glänzend aufgelegten Kingsley Coman, Corentin Tolisso und dem wiedergenesenen Franck Ribéry standen derer drei in der Startelf. Letzterer führte die Bayern gar als Kapitän aufs Feld. Überraschend fanden sich Thomas Müller, Javi Martinez, Arturo Vidal sowie Jérôme Boateng auf der Bank wieder.70 000 Zuschauer in der ausverkauften Allianz-Arena sahen eine intensive, technisch und taktisch höchst anspruchsvolle Auseinandersetzung, die mitunter äußerst giftige Ausmaße annahm. Schiedsrichter Cüneyt Cakir zückte allein in den ersten 45 Minuten vier Mal Gelb. Die Gäste waren optisch überlegen, doch die Bayern verteidigten kompakt und mannschaftlich geschlossen. Nur David Alaba klagte hin und wieder über einen Drehwurm, wenn ihn der 18-jährige Wirbelwind Kylian Mbappé schwindelig gespielt hatte. In der 3. Minute parierte Sven Ulreich einen strammen Schuss Jungspundes aus spitzem Winkel. Und auch einen Schlenzer von Superstar Neymar lenkte der Bayern-Schlussmann glänzend um den Pfosten.Die Bayern sahen sich im eigenen Spielaufbau frühem Druck der Pariser ausgesetzt. Doch sobald die erste Pressinglinie einmal überspielt war, ergaben sich auch für die Hausherren Räume, die sie geschickt nutzten. Besonders die französische Flügelzange Ribéry und Coman spielte sich immer wieder in der Vordergrund. Früh brachte Lewandowski die Bayern in Führung, als alle Gäste-Akteure fälschlicherweise auf eine Abseitsstellung des Polen spekuliert hatten (8.). Und als Tolisso kurz vor der Pause eine Maßflanke von James - aus dem Stand - per Kopf verwertetete, war der Gruppensieg wieder zum Greifen nah (37.).Doch kurz nach Wiederbeginn zerstreute Mbappé die leisen Münchener Hoffnungen: Eine Flanke von Sturmkollege Edinson Cavani köpfte der Jungstar unbedrängt zum Anschlusstreffer ein (50.). Der überragende Coman bereitete den schönsten Treffer des Tages vor: Wieselflink düpierte er Verteidiger-Oldie Dani Alves und bediente mustergültig Tolisso, der mit seinem zweiten Treffer den Endstand herstellte.