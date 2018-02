Sport BY Bayern

12.02.2018

Bamberg. Die Basketballer des FC Bayern München haben das Bundesliga-Topduell gegen Meister Brose Bamberg gewonnen. In einem hochklassigen Spiel setzte sich der Tabellenführer mit 71:63 (29:35) beim Titelverteidiger durch und führt die Liga nach dem 16. Sieg in Serie mit 38:2-Punkten an. Krisen-Club Bamberg bleibt trotz des guten Auftritts auf dem achten Platz und muss um den Einzug in die Play-offs bangen. Der Serienmeister zeigte nach der jüngsten Niederlagen-Serie in der Euroleague und dem Absturz in der Liga das beste Saisonspiel. Möglicherweise half die Rückkehr von Trainer Andrea Trinchieri: Nach seiner Schulter-Operation stand der Italiener erstmals mit einer Armschlaufe an der Seitenlinie. Assistenztrainer Federico Perego (rechts) und Trinchieri gaben dabei parallel Anweisungen. Bild: Nicolas Armer/dpa