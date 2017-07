Sport BY Bayern

20.07.2017

20.07.2017

München. Auf diesen einen ganz besonderen Moment bei seinem Abenteuer NBA fiebert Dirk Nowitzkis neuer Teamkollege Maximilian Kleber schon jetzt hin. "Wenn ich das erste Mal im Ligaspiel mit dem Trikot aufs Feld treten darf und eingesetzt werde, das wird ein Gänsehautmoment", meinte der 25-Jährige, der an der Seite des deutschen Basketball-Superstars auf Einsätze bei den Dallas Mavericks in der stärksten Liga der Welt hofft.

Mit Nowitzki war Kleber in der Vergangenheit lose in Kontakt. Erst als der Wechsel des Flügelspielers vom FC Bayern zu den Texanern perfekt war, tauschten sich beide etwas intensiver aus. "Er freut sich und hat mich beglückwünscht", berichtete Kleber, der mit seiner Rückennummer dem 39 Jahre alten Mavericks-Idol ganz nahe kommt: Kleber soll die 42 bekommen, Nowitzki hat die 41.Klebers Ziel ist klar: Er will sich durchsetzen. Dass in Dallas ein neues Team aufgebaut wird, sieht er als Vorteil an. Intensiv und individuell will sich der früher von Verletzungen geplagte Power Forward auf die Saison vorbereiten. "Für meine Situation ist es wichtig, dass ich gesund bleibe, wenn ich mich durchsetzen will", erläuterte Kleber. "Für mich ist das ein Kindheitstraum, ich versuche dort Fuß zu fassen." Dafür verzichtet er auf die EM vom 31. August bis zum 17. September in Finnland, Israel, Rumänien und der Türkei. "Wir haben Verständnis dafür, dass der Club ihn möglichst gut auf die Saison vorbereiten möchte", sagte Bundestrainer Chris Fleming.