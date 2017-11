Sport BY Bayern

29.11.2017

3

0 29.11.2017

München. Als sich Mats Hummels beim Maßkrugstemmen mühte, warf Javi Martínez schnell noch ein paar Körbe. Die Stars des FC Bayern ließen in ihrer Spezialdisziplin ihr Können aufblitzen, aber in allem sind auch sie nicht top. Zusammen mit Torhüter Sven Ulreich und Sebastian Rudy sowie zehn Freizeitsportlern traten sie gegen vier Basketballer des Vereins und ebenfalls zehn Hobbysportler an. Alex King, Reggie Redding, Anton Gavel und Karim Jallow führten beim Termin eines Sponsors die Basketballer an. Standesgemäß traf Hummels beim Sieg im Fußballspiel, beim Basketballspiel schlugen die Korb-Experten gnadenlos zurück. Bild: Andreas Gebert/dpa