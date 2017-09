Sport BY Bayern

26.09.2017

3

0 26.09.2017

München. Die bayerischen Dritt- und Viertligisten haben sich gegen eine radikale Änderung der Regionalliga ausgesprochen, wollen das Aufstiegsmodell mit drei Relegationspartien aber abschaffen. Nach einem Treffen in Wendelstein bei Nürnberg erklärten die Teams am Dienstag, eine mögliche zwei- oder auch dreigleisige Regionalliga abzulehnen. Aktuell gibt es fünf Regionalligen: West, Südwest, Nord, Nordost, Bayern. Die fünf Tabellenersten und ein Zweitplatzierter spielen in Playoffs die drei Drittliga-Aufsteiger aus.

Diese Regelung soll geändert werden, um den Meistern der Ligen einen Aufstieg zu erleichtern. Dem stimmen auch die Clubs des Bayerischen Fußball-Verbands zu. Als Lösung seien mehrere Szenarien denkbar, wie in einem Acht-Punkte-Papier festgehalten wurden: Eine zweigleisige 3. Liga würde "die Spielklassenpyramide wiederherstellen und die Aufstiegsfrage zufriedenstellend lösen", hieß es.Die bayerischen Vereine würden auch zustimmen, dass die Meister der Ligen Südwest und West direkt aufsteigen. Im Bereich dieser beiden Regionalligen würden in etwa 50 Prozent der gesamten deutschen Herrenteams spielen. Im restlichen Bereich, vom bayerischen Süden über den Osten in den Norden sollen nach den Wendelsteiner Vorschlägen auch die bisherige Struktur beibehalten werden. Es müsste dann eine kleine Aufstiegsrunde geben. Von den drei Meistern sollten zwei aufsteigen. Insgesamt gäbe es dann vier Aufsteiger.