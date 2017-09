Sport BY Bayern

12.09.2017

Nürnbergs Ex-Trainer René Weiler fürchtete, dass sich die ganze bajuwarische Wut nach der ersten Liga-Pleite über seinem RSC Anderlecht entladen könnte. Ganz so schlimm geriet es am Ende nicht. Dem FC Bayern genügte bisweilen Schonkost zum 3:0-Auftaktsieg in der Champions-League.

München. Seit 2003 hat der FC Bayern München alle Auftaktspiele in der Champions-League für sich entschieden. So auch diesmal: Gegen den RSC Anderlecht schossen Robert Lewandowski (12./Elfmeter), Thiago (65.) und Joshua Kimmich (90.) einen 3:0-Sieg heraus.Der immer mehr ins Visier der Kritiker geratene Bayern-Trainer Carlo Ancelotti rotierte auch gegen den Royal-Sport-Club aus der Vorstadt Brüssels kräftig. Thomas Müller, Jérôme Boateng und Mats Hummels bildeten eine gar weltmeisterliche Ersatzbank. Auch die zuletzt überzeugenden Sebastian Rudy und Kingsley Coman saßen draußen. Niklas Süle, Franck Ribéry, Arjen Robben sowie Startelf-Debütant James Rodriguez durften dagegen beginnen.Und in der Anfangsphase schienen sich die Befürchtungen von RSC-Coach René Weiler auch zu bewahrheiten. Die Bayern begannen dominant und erhielten vor dem Führungstreffer auch noch die Unterstützung des belgischen Meisters. Corentin Tolisso bediente mustergültig Robert Lewandowski, der frei durchgebrochen war. Anderlechts Sven Kums konnte den zuletzt so mitteilungsbedüftigen Polen nur mehr regelwidrig am Torabschluss hindern (12.). Rote Karte für den Belgier - richtig. Strafstoß für die Bayern - falsche Entscheidung von Referee Paolo Tagliavento. Das Foulspiel war außerhalb des Strafraums, Lewandowski fiel lediglich erst im Sechzehner. Für den Unparteiischen aber schwierig zu erkennen.Wer jetzt dachte, die Bayern würden den belgischen Underdog in seine Einzelteile zerlegen, wurde eines Besseren belehrt. In Überzahl agierten die Hausherren ohne jegliches Tempo und weitere Chancen blieben Mangelware. Die Partie plätscherte vor sich hin. Biedere bayerische Schonkost reichte aus, um zunächst arg limitierte Belgier zu beherrschen. Erst mit zunehmender Spieldauer wagten sich die Gäste aus ihrem Schneckenhaus und realisierten, dass in der Festung Allianz-Arena vielleicht doch etwas gehen könnte - wohlgemerkt in Unterzahl. "Wir hätten schon in der ersten Hälfte deutlich mehr drauflegen können" urteilte Niklas Süle nach der Partie.Nach Robbens doppelten Mini-Möglichkeiten (35./38.) kam Adrien Trebels Schuss auf Manuel Neuer (41.) noch sehr zaghaft daher. Da war der Pfostenkracher von Alexandru Chipciu direkt nach Wiederbeginn (49.) schon ein ganz anderes Kaliber. Das hätte der Ausgleich sein müssen. "Dass es nicht ganz einfach war, hat jeder gesehen", meinte auch Süle.Immerhin bewirkte dieser Weckruf, dass die Bayern das Tempo wieder anzogen und konzentrierter zu Werke gingen. Das 2:0 durch Thiago, der eine tolle Kimmich-Hereingabe über die Linie drückte, war die logische Konsequenz eines handballartigen Fußballspiels rund um den Anderlechter Strafraum (65.). Kurz darauf verweigerte der Schiedsrichter einem Süle-Treffer per Kopf die Anerkennung (67.). Jetzt war die Moral der Belgier gebrochen und Kimmich setzte den Schlusspunkt auf ein letztlich munteres Scheibenschießen.