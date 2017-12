Sport BY Bayern

03.12.2017

2

0 03.12.2017

München. Nach seinem gelungenen 80-Minuten-Comeback ließ Thomas Müller erstmal ausgiebig die zuletzt gerissenen Muskelfasern pflegen. Dann proklamierte der Münchner Vorarbeiter bestens gelaunt die Marschroute des FC Bayern bis zum Jahresende. "Wir wollen jetzt durchziehen bis Weihnachten. Im besten Fall können wir unseren Vorsprung noch ausbauen", sagte der Kapitän nach dem 3:1 gegen Hannover 96, das den Tabellenführer dank der Punktverluste der Verfolger der Herbstmeisterschaft ein großes Stück näherbrachte.

In der Bundesliga läuft's wieder - und auch in der Champions-League soll am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) gegen das bisherige Überteam von Paris St. Germain ein starkes Signal an Europa gesendet werden. Auch wenn Nationalspieler Mats Hummels den Gruppensieg angesichts der hohen 0:3-Hypothek aus dem Hinspiel zurecht als "unwahrscheinlichen Wunschtraum" bezeichnete, soll in der Münchener Arena jeder sehen, dass die Bayern immer noch zur internationalen Elite gehören. Das Pariser Multi-Millionen-Team um Brasiliens Weltstar Neymar und Frankreichs Sturm-Juwel Kylian Mbappé kassierte am Samstag gegen Racing Straßburg beim 1:2 die erste Saisonniederlage.Bayerns Franzose Kingsley Coman wurde seinem Spitznamen "King" in vielen Aktionen dagegen gerecht. Der 21-Jährige erzielte das 2:1 und holte den Elfmeter zum 3:1, den Lewandowski verwandelte, raus. Coman links, Müller rechts - diese Flügelzange entfachte Wirkung wie jahrelang Ribéry (34) und Arjen Robben (33). Müller bereitete das 1:0 von Arturo Vidal sowie Comans Treffer vor. "Thomas sorgt für Bewegung. Es ist weniger statisch, wenn er auf dem Platz ist", betonte Hummels.