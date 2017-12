Sport BY Bayern

06.12.2017

3

0 06.12.2017

Bei Bayerns "Botschaft an Europa" tragen die besten Franzosen das Trikot der Münchener. Trotz des Verpassens des Gruppensieges herrschte nach dem 3:1-Sieg über Paris St. Germain Genugtuung im Bayern-Lager - nur einer war fuchsteufelswild.

München. Vielleicht sind es gerade diese kleinen Entscheidungen, die sich auf den ersten Blick nicht jedem sofort erschließen, die aber das feine Fingerspitzengefühl eines Jupp Heynckes verdeutlichen. Während Vorgänger Carlo Ancelotti im Hinspiel in Paris Franck Ribéry 90 Minuten auf der Bank hatte schmoren lassen, Kingsley Coman ein- und Corentin Tolisso ausgewechselt hatte - und sich damit seine Entlassungspapiere quasi selbst ausgestellt hatte - schenkte Heynckes dem Franzosen-Trio gegen seine Landsmänner von Beginn an das Vertrauen.Ribéry, der in seiner Heimat einen schweren Stand hat und vom Pariser Anhang bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen wurde, durfte die Bayern gar als Kapitän aufs Feld führen. "Alle drei waren hochmotiviert, Kingsley vielleicht sogar etwas übermotiviert. Franck hat man seine lange Verletzungspause kaum angemerkt, 'Coco' ist immer besser integriert und wird immer torgefährlicher und 'King' ist derzeit sowieso in bestechender Verfassung", lobte Heynckes. Während sich Ribéry - wie immer - hinter den Journalisten davonschlich und nur "Ich bin sehr glücklich" in den Raum schrie, waren seine beiden Landsmänner gefragte Interviewpartner."Wir wollten es heute besser machen als im Hinspiel, deswegen waren wir alle sehr motiviert - nicht nur wir Franzosen. Dass es so gut geklappt hat, freut mich sehr", gab sich der auf dem Platz so wieselflinke und angriffslustige Coman im Anschluss wieder schüchtern. Doppel-Torschütze Tolisso musste gar erst den französischen Medienvertretern Rede und Antwort stehen, ehe er auch noch auf die deutsche Seite wechselte. "Das war ein großes Spiel von uns. Wir sind eine sehr gute Mannschaft. Wenn wir physisch, taktisch und technisch so stark auftreten, ist es schwer, gegen uns zu gewinnen", sagte der 23-Jährige, der sich zwar immer noch teils haarsträubende Fehlpässe leistet, aber immer öfter andeutet, weshalb die Bayern vor der Serie 41,5 Millionen Euro an Olympique Lyon für ihn überwiesen. "Ich denke, man kann uns zu diesem Spiel nur beglückwünschen."Diese Meinung Tolissos teilte Mats Hummels nach der Partie keineswegs. Schon während der 90 Minuten gestikulierte er wild in Richtung Bank, als etwa der offensiv durchaus gefällige James gegen den defensiveren Arturo Vidal ausgetauscht wurde. Immer wieder schaltete er sich in der Schlussphase ins Offensivspiel seiner Mannschaft ein und forderte seine Kollegen auf, entschiedener auf das nächste Tor zu spielen. "Bei einem 5:1 wären wir Gruppensieger gewesen. So wie ich Mats kenne, wollte er noch das vierte und fünfte Tor erzwingen", nahm Heynckes seinen Abwehr-Boss in Schutz. Reden wollte Hummels im Nachgang nicht. Er zog sich seine Kopfhörer hoch, nuckelte am Strohhalm seines Getränks und stapfte durch die Mixed-Zone. Mehr als ein "Heute nicht" war ihm dabei nicht zu entlocken. Zum Glück waren die bayerischen Franzosen auskunftsfreudiger.