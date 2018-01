Sport BY Bayern

03.01.2018

Nach Schöpf und Burgstaller zieht es den nächsten Nürnberger Offensivakteur im Winter zum FC Schalke. Cedric Teuchert verlässt den Club ein halbes Jahr vor Vertragsende. Trainer Köllner akzeptiert die Entscheidung des wechselwilligen Youngsters emotionslos.

Alles in Ordnung. Cedric wollte unbedingt weg, und ein unzufriedener Spieler hilft uns nicht weiter. Club-Trainer Michael Köllner

Gelsenkirchen/Nürnberg. Mit solchen Verlusten kennt sich der 1. FC Nürnberg inzwischen aus: Die Franken haben Cedric Teuchert an Schalke 04 verkauft und damit im dritten Winter nacheinander einen Leistungsträger an den Fußball-Bundesligisten aus Gelsenkirchen verloren. Der Weggang des Sturmjuwels war keine Überraschung mehr, entsprechend nüchtern kommentierte Trainer Michael Köllner den Deal beim Trainingsauftakt am Mittwoch: "Alles in Ordnung. Cedric wollte unbedingt weg, und ein unzufriedener Spieler hilft uns nicht weiter." Über Transferdetails wie die Ablösesumme gab es keine Angaben.Teuchert hatte in der Hinrunde der 2. Bundesliga in 15 Partien sechs Tore erzielt und zwei vorbereitet. Nach Top-Stürmer Mikael Ishak war er einer der Hauptgaranten für die beachtliche Halbserie und den dritten Tabellenplatz. "Es ist kein Geheimnis, dass wir Cedric gerne langfristig an uns gebunden hätten", sagte Sportvorstand Andreas Bornemann. "Leider konnten wir uns mit ihm nicht über eine Verlängerung seines im kommenden Sommer endenden Vertrags einigen."So erging es den Nürnbergern wie schon 2016 bei Alessandro Schöpf und 2017 bei Guido Burgstaller, die auch zu Schalke gegangen waren. Teuchert erhält bei den Knappen nach dem Medizincheck einen Vertrag bis 2021. Der 20-Jährige liebäugelte schon länger mit einem Weggang, mit einer starken Leistung im Herbst hatte er mehrere Bundesligisten auf sich aufmerksam gemacht. Ein Verbleib wurde schnell unwahrscheinlich, auch weil die Nürnberger noch eine Ablösesumme kassieren wollten.Dieses Geld könnte in einen Ersatz investiert werden, über den Coach Köllner laut nachdachte: "Wir halten die Augen offen. Schauen wir mal, ob noch der eine oder andere an den Valznerweiher kommt." Grundsätzlich sehen sich die Franken auch ohne Teuchert gerüstet für die restlichen Partien der Rückrunde. Köllner meinte: "Wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir Ausfälle gut wegstecken können."