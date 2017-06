Sport BY Bayern

Die Zukunft des Traditionsclubs 1860 München ist weiter in der Schwebe. Der Verband hat die Tür zur Regionalliga geöffnet. Muss der Verein dann auch in der Allianz-Arena spielen?

Mein Ziel ist es, mit Hilfe unserer exzellenten Jugendarbeit auch den Erwachsenenbereich wieder aufzubauen. Der neue "Löwen"-Präsident Robert Reisinger

München. Alle gegen einen. Beim TSV 1860 München sind die Fronten verhärtet - und die Tonlage im Machtkampf zwischen dem langjährigen Fußball-Zweitligisten und dem Investor wird zunehmend rauer. Die Vereinsführung warf Hasan Ismaik am Pfingstwochenende sogar vorsätzliche Irreführung vor."Wir nehmen befremdet zur Kenntnis, dass unser Mitgesellschafter öffentlich den Verein zum Sündenbock erklärt", hieß es in einer Stellungnahme. Jeder beschuldigt die Gegenseite. Ein Miteinander erscheint undenkbar.Die Zukunft des deutschen Meisters von 1966 bleibt nebulös. Fix ist nach dem Abstieg aus der 2. Liga und der von Ismaik verweigerten Zehn-Millionen-Euro-Geldspritze für die 3. Liga aber das Aus für den Profifußball bei den "Löwen". Der Bayerische Fußball-Verband hat dem Traditionsverein zwar die Tür zur Regionalliga geöffnet. Aber ohne einen Geschäftsführer fehlt dem Verband der Ansprechpartner, der den Antrag für die Aufnahme stellen könnte. Immerhin sieht BFV-Präsident Rainer Koch "keine unüberwindbaren Hürden" für eine Aufnahme der "Löwen" als 19. Viertligist.Der Verein versuchte am Wochenende, Handlungsfähigkeit zu beweisen. Der bisherige stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende Robert Reisinger fungiert als Übergangspräsident. "Mein Ziel ist es, mit Hilfe unserer exzellenten Jugendarbeit auch den Erwachsenenbereich wieder aufzubauen", äußerte Reisinger. Am 2. Juli findet die nächste Mitgliederversammlung statt - ein ganz entscheidender Tag. Wichtige Weichen für die Zukunft müssen schon vorher gestellt werden. An ein gemeinsames Vorgehen von Verein und Investor ist dabei kaum noch zu glauben. Ismaik denkt angeblich nicht an ein Ende seines Engagements an der Grünwalder Straße, das ihn bislang einen hohen zweistelligen Millionenbetrag kostete. Der Jordanier will vielmehr die rechtlich durchaus fragwürdige 50+1-Regel im deutschen Fußball anfechten, die sein Durchregieren bei 1860 verhindert, wie er in der "Süddeutschen Zeitung" ankündigte.Derweil geht es auch um die Stadionfrage: Ein Auszug aus der Allianz-Arena ist nicht so einfach. Die Verträge mit dem FC Bayern und der Catering-Firma laufen bis 2025, unabhängig von der Ligenzugehörigkeit der Sechziger. "Die Verträge gelten runter bis zur C-Klasse", sagte 1860-Vizepräsident Hans Sitzberger in einem Info-Gespräch mit Münchener Zeitungen. Jetzt hat sich auch Bayern-Präsident Uli Hoeneß im "Münchener Merkur" zu Wort gemeldet und erklärt, dass es diesbezüglich noch keine Gespräche gegeben habe: "Wir warten in der Stadionfrage ab, bis die oder der von 1860 zuständige Frau oder Mann auf Jan-Christian Dreesen zukommt, um die Sachlage zu erörtern", sagte Hoeneß. Die "Löwen" wollen raus aus der Arena und ins Grünwalder Stadion zurück.