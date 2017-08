Sport BY Bayern

München. Der Käpt'n ist wieder an Bord. Und mit Manuel Neuer als Rückhalt im Tor soll beim FC Bayern München auch die Abwehr im Bundesliga-Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen wieder meisterliche Stabilität erhalten. "Wir sind alle zufrieden", sagte Trainer Carlo Ancelotti am Freitag, als er endgültig Grünes Licht für das Comeback des 31 Jahre alten Fußball-Weltmeisters am Samstag (15.30 Uhr) gab.

James im Aufbautraining

"Manu ist fit, er kann spielen", sagte Ancelotti, der allerdings nicht vergaß, Stellvertreter Sven Ulreich für seine zuletzt guten Leistungen zu loben. Aber Neuer ist nochmal ein anderes Kaliber. "Manu ist der beste Torwart der Welt", erklärte der Bayern-Coach.Etwas mehr als vier Monate musste Neuer pausieren, so lange wie nie zuvor in seinen sechs Jahren beim Rekordmeister. Am 18. April hatte der Nationaltorhüter in der Champions-League beim Viertelfinal-Aus gegen Real Madrid in Spanien den Bruch einer Zehe am linken Fuß erlitten. Er wurde zwar nicht operiert, musste aber lange einen Gips tragen und an Krücken gehen. Schon im März war er nach einem kleinen operativen Eingriff ebenfalls am linken Fuß kurzzeitig ausgefallen.Einen Sieg und damit einen Sechs-Punkte-Start nannte Ancelotti "sehr wichtig" vor der Länderspielpause. Nicht nur Neuer kehrt zurück. Auch die zuletzt verletzten Spanier Thiago und Javi Martínez werden nach Verletzungen wieder dem Kader angehören, wie Ancelotti ankündigte. Fehlen werden nur noch der verletzte Juan Bernat sowie Jérôme Boateng und Neuzugang James Rodríguez, die sich im Aufbautraining befinden.