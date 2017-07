Sport BY Bayern

München. Englische Woche für die Münchener "Löwen" in der Regionalliga Bayern: Nach zwei Siegen zum Saisonauftakt muss die Truppe von Trainer Daniel Bierofka am Mittwoch, 26. Juli, um 19 Uhr beim TSV Buchbach ran. Der Trainer erwartet wie schon beim FC Memmingen "ein ganz schweres Spiel". Schon bei der Bekanntgabe des Spielplans ahnte Bierofka: "Das sind zwei Hammer-Auswärtsspiele." Aber immerhin konnte er der frühen Ansetzung in der Saison etwas Positives abgewinnen: "Der Platz in Buchbach ist in einem guten Zustand - im November wäre es schwieriger geworden."

Mit Lucas Genkinger und Tobias Steer kehrten zwei Spieler ins Mannschaftstraining zurück. Nur Mohamad Awata, zuletzt jeweils Torschütze in der U21, muss derzeit mit Muskelproblemen passen. "Es werden eher mehr als weniger Spieler", zeigt sich Bierofka im Hinblick auf das straffe Programm der kommenden Wochen mit der personellen Situation zufrieden. Auch Timo Gebhart, der zuletzt wegen einer Zehenverletzung kürzer trat, ist fest eingeplant. "Ich gehe davon aus, dass er durchhalten wird", sagte der 38-Jährige.Der Trainer sieht seine junge Truppe bisher im Soll. "Wir steigern uns von Spiel zu Spiel." Änderungen in der Startelf seien aufgrund der hohen Belastung in den nächsten Wochen nicht ausgeschlossen.