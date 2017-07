Sport BY Bayern

26.07.2017

Buchbach. Das war ein erster Geschmack, wie es für 1860 München oft in der Regionalliga Bayern zugehen wird: Die "Löwen" verloren ihr Auswärtsspiel am Mittwoch beim TSV Buchbach fast sensationell mit 0:1 (0:1). Der Klub aus dem Landkreis Mühldorf am Inn ging schon nach neun Minuten durch ein Eigentor der Münchener (Felix Weber) in Führung. Die Gäste waren zwar die 90 Minuten über überlegen, hatten aber keine großen Chancen. Der Zwangsabsteiger probierte es meist mit hohen Bällen, die ins Seiten-Aus gingen oder eine leichte Beute der Buchbacher waren. "Wir haben nicht die nötigen Mittel gefunden, um hier bestehen zu können", klagte "Löwen"-Trainer Daniel Bierofka nach dem Spiel.