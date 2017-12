Sport BY Bayern

Diese Weihnachtsfeier beginnt so furios, die Fans waren freudetrunken, und das nicht vom Glühwein. Doch dann zeigen sich die Bayern plötzlich gütig, verteilen Geschenke, lassen den Gegner mitspielen. Zum Schluss hätte es fast noch gleich den Kater gegeben.

München. Schöne Bescherung für den FC Bayern, eine böse für den BVB: Die Münchner zogen am Mittwochabend mit einem 2:1-Erfolg gegen Borussia Dortmund ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Die Gastgeber machten es aber vier Tage vor Heiligabend unnötig spannend. Trotz einer Vielzahl bester Tormöglichkeiten mussten sie bis zum Ende sogar noch um den Erfolg bangen. Die Tore für die Bayern schossen Jérôme Boateng (12.) und Thomas Müller (40.). Für die Gäste aus dem Westen war Andrej Yarmolenko (76.) erfolgreich.-Trainer Jupp Heynckes hatte sein Team gegenüber dem Stuttgart-Spiel vom Samstag auf drei Positionen verändert. Auf links verteidigte David Alaba für Rafinha. Auch die Außen hatte der Coach neu besetzt. Für Kingsley Coman stürmte Franck Ribéry, für Corentin Tolisso lief Thomas Müller auf. Mats Hummels fehlte krankheitsbedingt. Die Dortmunder mussten auf Stürmer-Star Pierre-Emerick Aubameyang (muskuläre Probleme) verzichten.In den ersten Minuten überrannten die Gastgeber die Dortmunder. Die Münchener hatten vier "Hochkaräter": Arturo Vidal traf mit einem Kopfball die Latte, ein James-Schuss wurde gerade noch abgeblockt und Robert Lewandowski verfehlte das Tor nur um Zentimeter. Danach versuchte es der Pole noch einmal. Nach zwölf Minuten zeigte Jérôme Boateng, dass die Bayern auch treffen können.Im zweiten Versuch nickte der Nationalspieler den Ball zum 1:0 (12.) ins Tor. Die Heynckes-Elf ließ die Dortmunder danach mitspielen und wäre für so viel Güte fast bestraft worden Andrej Yarmolenko stand nach einem Alaba-Fehler allein vor Sven Ulreich, doch Alaba machte seinen Fehler wieder gut und köpfte den Ball von der Linie. Wie man vor einem Torwart cool bleibt, zeigte Thomas Müller auf der Gegenseite. Locker lupfte er den Ball über Roman Bürki zum 2:0 (40.) ins Tor.Die Partie war eigentlich vorentschieden. Doch sofort hatte James die Riesenmöglichkeit zum 3:0. Bürki hielt allerdings klasse. Auch einen Kopfball von Müller kratzte der Keeper noch von der Linie. Unverständlicherweise zogen sich die Bayern danach zurück und machten den Dortmundern Mut. Der wurde auch durch Yarmolenkos Anschlusstor belohnt. Plötzlich waren die Münchener durcheinander. Dortmund drückte, war durch Fernschüsse gefährlich und hatte in der Nachspielzeit durch Alexander Isak die ganz dicke Ausgleichsmöglichkeit. Am Ende zitterten die Gastgeber aber den Sieg unter den Weihnachtsbaum.