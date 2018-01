Sport BY Bayern

21.01.2018

21.01.2018

München. 100-Tore-Mann Thomas Müller und Doppelpack-Kollege Robert Lewandowski hatten allen Grund zur Freude. Die beiden Offensiv-Stars des FC Bayern verbuchten besondere Tormarken, doch viel wichtiger war der nächste Sieg auf dem Weg zum sechsten Meistertitel in Serie. "Das ist ein schönes Jubiläum. Allerdings soll es eigentlich nur ein Zwischenstopp sein, ein paar sollen noch dazu kommen", sagte Müller nach dem 4:2 (1:1) am Sonntag gegen Werder Bremen.

Mit seinen zwei Toren knackte der Kapitän als fünfter Bayern-Spieler die Marke von 100 Treffern in der Fußball-Bundesliga. Lewandowski erzielte als erster Spieler der Club-Historie in jedem der ersten neun Heimspiele einer Saison mindestens ein Tor, zudem ist er mit nun 94 Liga-Treffern ausländischer Rekordtorjäger der Bayern. "Das zeichnet den FC Bayern aus, dass wir Spieler haben, die so ein Spiel entscheiden können", sagte Trainer Jupp Heynckes.Der in der Vorwoche noch fehlende Lewandowski (63./76.) schraubte seine Ausbeute zweimal per Kopf auf 17 Saisontreffer hoch, Müller schlug vor 75 000 Zuschauern mit dem Fuß ebenfalls zweimal zu (41./84.). Nach dem 1:0 durch Jerome Gondorf (25.) und einem Eigentor von Niklas Süle (74.) hofften die Bremer auf etwas Zählbares, aber am Ende stand die 600. Niederlage der Hanseaten in der Bundesliga."Wir haben weitgehend ein gutes Spiel gemacht. Im Endeffekt zählen aber nur die Punkte. Wenn man vier Gegentore bekommt, hat man nicht alles richtig gemacht", sagte Werders Max Kruse. Zerknirscht war Trainer Florian Kohfeldt. "Ich freue mich über die Leistung, die können wir mitnehmen", sagte der 35-Jährige.