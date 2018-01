Sport BY Bayern

28.01.2018

Fürth. Nach dem dritten Unentschieden der SpVgg Greuther Fürth nacheinander hob Trainer Damir Buric die positiven Aspekte hervor. "Es war ein diszipliniertes Spiel von uns, aber vor dem Tor, in der letzten Zone, hat uns die Entschlossenheit gefehlt. Wir nehmen den Punkt mit, denn früher hätten wir solche Spiele verloren", sagte der Coach nach dem 0:0 gegen den Tabellendritten Holstein Kiel. Zwar blieben die Franken zum vierten Mal in Serie unbesiegt, aber so richtig vorwärts kommt der abstiegsbedrohte Traditionsclub mit Unentschieden auch nicht. "Wir müssen diesen einen Punkt nehmen und vielleicht werden wir diesen einen Punkt am Ende noch gut gebrauchen können", sagte Abwehrspieler Mario Maloca.