Sport BY Bayern

19.06.2017

2

0 19.06.2017

Fair und erfolgreich: Diese Kombination zeichnet der Fußballkreis Hof-Wunsiedel-Tirschenreuth alljährlich aus. Neben zwei Teams aus der Kreisstadt freuen sich auch Kondrau, Steinmühle und Großkonreuth.

Wölbattendorf. Einen krönenden Saisonabschluss erlebten die sportlich erfolgreichsten und die anständigsten Herrenteams der Kreisligen, Kreisklassen und A-Klassen bei der Meisterehrung und Fairnesspreisverleihung des Fußballkreises Hof/Wunsiedel/Tirschenreuth im Landgasthof Puchta in Wölbattendorf. Erstmals seit der Premiere im Jahr 2014 waren alle Vereine der Einladung gefolgt und sorgten zusammen mit den BFV-Funktionären Siegfried Tabbert (Kreisvorsitzender), Stefan Wühr (Gruppenspielleiter), Thomas Fuchsstadt (Kreisjugendleiter), Harald Hohenberger (Vorsitzender Kreissportgericht) und Martin Braun (Kreisehrenamtsbeauftragter) sowie Rüdiger Ott von der Brauerei Leikeim für einen gut besetzten Saal.Tabbert ging bei seiner Begrüßung unter anderem auf die Entstehung dieser Veranstaltung zurück. Für die Verbandsfunktionäre war es zeitlich bedingt schlichtweg nicht möglich, die Meisterschaftsfeiern aller Vereine zu besuchen. So kam der damalige Kreisausschuss zu dem Entschluss, eine zentrale Veranstaltung für alle durchzuführen. Die Meisterteams durften sich über ihre Meisterscheibe und einen Spielball freuen, für die Erstplatzierten der Fairnesstabellen gab es eine Urkunde und einen Trainingsball. "Es ist mir ein großes Bedürfnis, die Meister und die fairsten Mannschaften zu ehren", verdeutlichte Tabbert seine große Wertschätzung für diese Veranstaltung und erhielt dafür von Ott prompt mit der Bezeichnung "Freund der Vereine" entsprechende Anerkennung.Bei der Fairnesspreisverleihung gab es allerdings ein paar Besonderheiten. So wurden beispielsweise die Sieger der beiden Kreisligen vermisst. Die hatten ihre Auszeichnung bereits einen Tag vorher auf Bezirksebene erhalten. Außerdem erfolgte die Wertung kreisintern auf etwas andere Weise. Vereine, die zu einem Spiel nicht angetreten sind, wurden nicht mit berücksichtigt. Dadurch wurden auch zwei A-Klassisten geehrt, die in den offiziellen BFV-Tabellen "nur" auf Rang zwei zu finden sind.Geehrte VereineKreisliga NordATS Hof/West (Meister), SV 05 Froschbachtal (Fairness)Kreisliga SüdSpVgg Selb 13, SF KondrauKreisklasse NordBSC Tauperlitz, FC MartinlamitzKreisklasse OstATSV Tirschenreuth, FC Tirschenreuth IIKreisklasse SüdKickers Selb, Kickers SelbKreisklasse West(SG) FC Ort/TV Oberweißenbach, ATS SelbitzA-Klasse Nord 1VfB Wölbattendorf, FC Schwarzenbach/S. IIA-Klasse Nord 2ATS Hof/West II, FC Martinsreuth IIA-Klasse OstSV Steinmühle II, SG GroßkonreuthA-Klasse SüdFC Schönwald, (SG) Kickers Selb II/ZV Thierstein IIA-Klasse West 1FC Döbraberg, FC DöbrabergA-Klasse West 2(SG) FC Ort II/TV Oberweißenbach II, ASV Stockenroth