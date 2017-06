Sport BY Bayern

München/Manchester. Es noch ein Gerücht- aber am Sonntag berichteten einige Medien, dass Javi Martínez vom FC Bayern München vor einem Wechsel zu Manchester City stehe. Er werde in der kommenden Woche zu medizinischen Tests in England erwartet. Der Spanier war Mitte 2012 für etwa 40 Millionen Euro von Athletic Bilbao an die Isar gewechselt und gewann ein Jahr später mit den Münchenern die Champions-League. In den Medienberichten heißt es weiter, Bayerns-Ex-Trainer Pep Guardiola wollen seinen spanischen Landsmann unbedingt auf die Insel lotsen.

Martínez' hat in München noch einen Vertrag bis 2021. Nach dem Abgang von Xabi Alonso ist der 28-Jährige, der zuletzt meist als Innenverteidiger auflief, auf seiner angestammten Position im defensiven Mittelfeld eingeplant. Mit Corentin Tolisso wurde aber jüngst auch ein junger Franzose für diese Position verpflichtet. Anfang Mai hatte sich Martínez bei einem Wanderunfall einen Schlüsselbeinbruch zugezogen, er soll aber zum Saisonauftakt wieder fit sein.