Sport BY Bayern

27.08.2017

2

0 27.08.2017

Zwei Spiele, zwei Siege: Doch von Ruhe kann beim FC Bayern keine Rede sein. Zwei Weltmeister sorgen nach dem 2:0 in Bremen für Verwunderung. Vor allem Thomas Müller ist mächtig sauer über seine Rolle unter Trainer Carlo Ancelotti.

Lob von Ancelotti

Wieder unter Kontrolle

Bremen. Schluss mit Späßen. Noch am Spielfeldrand konnte oder wollte der sonst so lockere Thomas Müller seinen Frust nicht mehr verbergen. "Ich weiß nicht genau, welche Qualitäten der Trainer sehen will. Aber meine sind scheinbar nicht hundertprozentig gefragt", platzte es aus dem Weltmeister nach dem 2:0 (0:0) seines FC Bayern München bei Werder Bremen im Hörfunk-Interview des Bayerischen Rundfunks heraus. Rumms!Der 27 Jahre alte Ur-Bayer ist mächtig angefasst - so viel ist seit Samstag endgültig klar. In Bremen beim zweiten Saisonsieg des Meisters im zweiten Bundesligaspiel durch den Doppelpack von Top-Torjäger Robert Lewandowski (72./75.) saß der Nationalstürmer gut 70 Minuten lang nur auf der Bank. Auf seiner Position spielte Thiago, obwohl der Spanier den gesamten August wegen einer Bauchmuskelverletzung ausgefallen war und in Bremen erstmals wieder zum Kader gehörte."Das war eine rein taktische Entscheidung. Wir wollten den gesamten Raum des Spielfeldes ausnutzen", begründete der kritisierte Bayern-Coach Carlo Ancelotti dies und fügte in Richtung Müller hinzu: "Nach seiner Einwechslung hat er das richtig gut gemacht."Nett gemeinte Worte, die Müller so gar nicht hören wollte. Auf und neben dem Platz zeigte der WM-Torschützenkönig von 2010 seine ganze Verärgerung. Nur Sekunden nach seiner Hereinnahme zwang er Werder-Schlussmann Jiri Pavlenka mit einer Volley-Abnahme zu einer Glanzparade. Später im Kabinentrakt hatte er sich schon wieder halbwegs unter Kontrolle. Auf die Frage nach seiner Situation polterte er diesmal nicht los, sondern erwiderte: "Guter Versuch. Das machen wir zu gegebener Zeit. Wir haben 2:0 gewonnen, das ist das Wichtigste." Danach war das Interview jedoch beendet, Müller ging.