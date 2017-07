Sport BY Bayern

23.07.2017

3

0 23.07.2017

München. Weltmeister Philipp Lahm ist nach seiner Bilderbuchkarriere erstmals zum "Fußballer des Jahres" gekürt worden. Der Ex-Kapitän der deutschen Nationalelf und des FC Bayern setzt sich bei der Wahl mit 242 Stimmen vor Champions-League-Sieger Toni Kroos (192 Stimmen) durch. Der Star von Real Madrid hätte aus rein sportlicher Sicht die Ehrung in dieser Spielzeit sicher eher verdient gehabt. "Es ist eine große Auszeichnung, ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Ich denke, dass die deutschen Sportjournalisten bei dieser Wahl wohl meine ganze Karriere gesehen haben", sagte Lahm nach einer Auszeichnung - auch für sein Lebenswerk.

Bei der vom "Kicker"-Sportmagazin durchgeführten Wahl wurde Julian Nagelsmann von 1899 Hoffenheim an seinem 30. Geburtstag erstmals "Trainer des Jahres". "Sportliche Erfolge sind das Ziel jedes Sportlers, das ist bei mir nicht anders. Aber diese Auszeichnungen zeigen einem doch, dass man nicht auf dem ganz falschen Weg ist", sagte der Trainerstar. Champions-League-Gewinnerin Dzsenifer Marozsán von Olympique Lyon durfte sich ebenfalls zum ersten Mal über die Ehrung zur "Fußballerin des Jahres" freuen.Zwei Monate nach dem Ende seiner Karriere für die Fußball-Ewigkeit mit acht deutschen Meistertiteln, sechs Pokalsiegen und noch je einem Triumph in der Champions-League und bei der Club-WM genießt Lahm die Zeit mit seiner Familie und als Privatier. Schon länger treibt er seine zweite berufliche Laufbahn als Unternehmer voran. "Es ist einfach nicht so, dass ich jetzt jeden Samstag ins Stadion gehen muss. Ich war lange genug in Stadien, ich hatte das Glück, dass ich immer dabei sein durfte", sagte der 33-Jährige im "Kicker". "Ich freue mich darauf, mich mit ganz neuen Themen außerhalb des Fußballs zu beschäftigen. Ich glaube, dass dieser Perspektivenwechsel nach so vielen Jahren einfach wichtig ist." Hinter ihm und Kroos wurde Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund (120 Stimmen) Dritter bei dieser seit 1960 durchgeführten Ehrung.Von Bundestrainer Joachim Löw wurde Lahm zu einem "der besten Fußballer überhaupt" gekürt, für seinen Ex-Coach Pep Guardiola ist er eine "Legende": Umso überraschender ist es, dass Lahm in anderthalb Jahrzehnten Profifußball zuvor nie zum "Fußballer des Jahres" gewählt wurde.