Jupp Heynckes will mit Bossen "über Zukunft reden"

Sport BY Bayern

19.01.2018

0 19.01.2018

München. Nach dem wiederholten Werben um eine Weiterbeschäftigung von Jupp Heynckes über das Saisonende hinaus möchte der Trainer das Gespräch mit Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß suchen. "Ich werde hoffentlich die Gelegenheit haben, mit beiden mal zusammen reden zu können. Dann werde ich meine Meinung dazu sagen. Das werde ich nicht öffentlich machen, weil das ist alles zu viel. Ich mag das nicht", sagte der 72-Jährige.

Vorstandschef Rummenigge unterstützt die von Vereinspräsident Uli Hoeneß gestartete "Charme-Offensive" um den 72-jährigen Heynckes, der seine vierte Amtszeit in München bislang zeitlich auf diese Spielzeit begrenzt hat. "Die Charme-Offensive, wie die aussieht - da bin ich mal gespannt", sagte Heynckes.Viel lieber sprach Heynckes über das nahende Bundesliga-Spiel am Sonntag (15.30) gegen Werder Bremen. Dabei kann er wieder auf Torjäger Robert Lewandowski zurückgreifen. Der zuletzt angeschlagene Stürmer mache einen guten Eindruck. Dagegen verzichtet Heynckes weiterhin auf den wiedergenesenen Weltmeister Mats Hummels und David Alaba, der an einem Magen-Darm-Infekt laboriert.