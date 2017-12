Sport BY Bayern

Augsburg. Nach dem verpassten Sprung auf einen Champions-League-Rang standen die Augsburger Spieler lange verdutzt auf dem Rasen und trotteten dann enttäuscht vom Platz. Mit einem Last-Minute-Tor von Salomon Kalou hat Hertha BSC den FC Augsburg geschockt. Der eingewechselte Angreifer bescherte den Berlinern am Sonntagabend in der Fußball-Bundesliga mit seinem Tor zum 1:1 (0:0) in der Nachspielzeit einen schmeichelhaften Punkt.

Zuvor schien der FCA seinen Höhenflug mit einem hart erarbeiteten Heimsieg und dem erstaunlichen Sprung auf den vierten Platz fortsetzen zu können. Die drückend überlegenen Gastgeber waren vor 26 641 Zuschauern durch den Brasilianer Caiuby in der 74. Spielminute nach einem Eckball in Führung gegangen. Mit 23 Punkten belegt der FCA nun Platz sieben. Die Berliner müssen mit 18 Zählern den Blick in der Tabelle weiter nach unten richten."Wir haben Glück gehabt mit dem Punkt", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai bei Sky. "Der Gegner war besser. Wir waren körperlich und mental nicht fit." Sein Augsburger Kollege ärgerte sich: "Es fühlt sich an wie eine Niederlage", sagte FCA-Coach Manuel Baum.Auf dem vom Schnee befreiten Rasen dominierte der FCA praktisch 90 Minuten lang das Geschehen. Die Mannschaft von Baum verfolgte konzentriert ihren Plan, immer wieder über die Flügel Angriffe aufzubauen. Ergebnis war eine Vielzahl von Möglichkeiten - allein ein Tor ließ lange auf sich warten. Es war schließlich Caiuby, der den Ball nach einer Ecke von Philipp Max ins Tor drosch."Es ist schon sehr enttäuschend", sagte Caiuby nach dem Spiel. "In der letzten Minute so ein Tor zu kassieren, ist brutal."