Sport BY Bayern

15.09.2017

2

0 15.09.2017

2006 wurden in Nürnberg noch WM-Spiele ausgetragen. Bei einer EM 2024 wird dies nicht so sein - falls Deutschland den Zuschlag bekommt. Der einzige bayerische Spielort wäre München. Der FC Bayern freut sich.

Nürnberg nicht enttäuscht

Kontrahent: Türkei

Es war ein knappes Rennen um Rang zehn. Nürnberg war bei vielen Kategorien stets im Mittelfeld, lag aber beim Stadion auf dem vorletzten Platz. Es hat am Ende nicht ganz gereicht. DFB-Generalsekratär Friedrich Cirtius

München/Nürnberg. Keine EM-Spiele in Nürnberg - München wurde vom Deutschen Fußball-Bund bei der Kandidatenkür als einziger bayerischer Spielort ausgewählt. Die Frankenmetropole zählte am Freitag bei der Auswahl der zehn möglichen Spielorte für die Europameisterschaft 2024 zu den vier Verlierern. Die Allianz-Arena des FC Bayern wäre dagegen mit dabei, wenn der DFB im September 2018 den Zuschlag durch die Europäische Fußball-Union (Uefa) erhalten sollte. Neben Deutschland hat sich als einziger Konkurrent die Türkei um die Austragung der übernächsten EM-Endrunde beworben."Es ist natürlich schade, dass wir nicht ausgewählt wurden. Dies ist aber kein Grund, den Kopf hängenzulassen", kommentierte Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel. "Wir haben eine sehr ordentliche Bewerbung vorgelegt. Alle gestellten Anforderungen konnten wir erfüllen. Wir können also sagen, wir wären in der Lage, das drittgrößte Sportereignis der Welt bei uns aufzunehmen", meinte der in Nürnberg auch für den Sport zuständige Vogel.Er werte darum die Entscheidung des DFB "nicht als Votum gegen Nürnberg, sondern als eine Regionalauswahl, die eine größtmögliche Verteilung in der Bundesrepublik ermöglicht". Freude herrschte dagegen in der Landeshauptstadt München über den erwartungsgemäßen Zuschlag. Der FC Bayern reagierte zufrieden, dass sein Stadion wie schon bei der WM 2006 erneut Schauplatz bei einem großen Turnier in Deutschland sein wird."Sollte der DFB den Zuschlag bekommen, können sich die Fans auf weitere tolle Spiele im Stadion des FC Bayern freuen", äußerte Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge. In München werden bereits bei der nächsten EM 2020, die in 13 europäischen Städten über die Bühne geht, vier Spiele stattfinden.Der DFB wählte unter 14 Kandidaten zehn Städte aus. Neben der Franken-Metropole Nürnberg scheiterten auch Bremen, Hannover und Mönchengladbach. Nürnberg belegte mit dem Max-Morlock-Stadion im DFB-Ranking Platz elf, den ersten Verliererplatz. "Es war ein knappes Rennen um Rang zehn. Nürnberg war bei vielen Kategorien stets im Mittelfeld, lag aber beim Stadion auf dem vorletzten Platz. Es hat am Ende nicht ganz gereicht", erklärte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius.Der DFB entschied sich neben München für Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig und Stuttgart als mögliche Spielorte. "Alle 14 Bewerber-Stadien waren EM-tauglich", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel. Allerdings muss sich Deutschland als Favorit erst noch gegen die Türkei durchsetzen."Die Euro ist eine Chance für den Fußball und unser ganzes Land", sagte Grindel und sprach von einem "Leuchtturmprojekt". Bremen und Mönchengladbach waren bereits im Vorfeld der WM 2006 leer ausgegangen. Um bei den vier Verlierern einen ähnlichen Ärger wie vor der WM 2006 zu vermeiden, hat der DFB den Bewerbungsprozess von Transparency International begleiten lassen.Das Lob für die Bewerbung des Verlierer-Quartetts war nur ein schwacher Trost. "Ich bin nicht sauer, ich bin stinksauer", kommentierte Mönchengladbachs Vizepräsident Rainer Bonhof. "Ich bin kurz davor, dass mein Hals platzt, weil ich wirklich damit gerechnet habe, dass Borussia nach all den Jahren mit dem Stadion, mit dem Umfeld, mit der super Zusammenarbeit mit der Stadt und der Präsentation, die wir abgeliefert haben, den Zuschlag kriegt."