24.07.2017

24.07.2017

München. Am Freitag startet die 2. Fußball-Bundesliga in die Spielzeit 2017/18. Dann greifen auch erstmals die Änderungen, die Spielzeit und TV-Übertragungen in den beiden höchsten deutschen Ligen betreffen.

Neue AnstoßzeitenZu den gewohnten Bundesliga-Anstoßzeiten am Freitag (20.30 Uhr), Samstag (15.30 Uhr und 18.30 Uhr) sowie am Sonntag (15.30 Uhr und 17.30 Uhr) kommen zwei neuen Termine: Über die Saison verteilt werden je fünf Spiele am Sonntag um 13.30 Uhr sowie montags um 20.30 Uhr angepfiffen (siehe Grafik).Sky muss teilenSky überträgt weiterhin die Spiele der 1. und 2. Bundesliga. Allerdings nicht mehr exklusiv. Der Pay-TV-Sender muss sich die Rechte mit Eurosport teilen. Der Tochtersender der US-Gruppe Discovery sicherte sich ein Paket mit 43 Live-Spielen aus der Bundesliga. Dazu gehören alle Freitagsspiele (20.30 Uhr), fünf Spiele, die am Sonntag zur neuen Anstoßzeit um 13.30 Uhr stattfinden und die fünf Montagspartien (20.30 Uhr).Sport 1 geht leer ausWas bisher eine Institution war, gehört ab der kommenden Saison der Vergangenheit an: Sport 1 verliert das Montagsspiel der 2. Bundesliga.