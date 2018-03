Sport BY Bayern

München/Berlin. Olympia-Silber wirkt nach. Dank eines nicht enden wollenden Euphorie-Schubs dominieren die Sensationszweiten von Pyeongchang auch die Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga. Vor den am Donnerstag startenden Halbfinalserien EHC Red Bull München gegen Adler Mannheim und Eisbären Berlin gegen die Nürnberg Ice Tigers (Anpfiff jeweils um 19.30 Uhr) stehen die Nationalspieler wieder im Fokus. 19 der 25 deutschen Eishockey-Olympioniken sind dabei.

"Man merkt, was uns das für einen Schwung gegeben hat. So etwas beflügelt einfach. Das macht so viel aus", sagte Münchens Stürmer Frank Mauer. Bei den Winterspielen in Südkorea schoss Mauer das Zaubertor zum 3:0 durch die eigenen Beine beim wundersamen 4:3 im Halbfinal-Jahrhundertspiel gegen Kanada. In den Play-offs der DEL überragt der 29-Jährige als bester Torschütze der Liga nun wieder. Alleine sieben EHC-Spieler waren als Silbermedaillen-Gewinner am größten Coup des deutschen Eishockeys beteiligt. Titelverteidiger München ist erneut der große Meister-Favorit. "Olympia ist vorbei, aber das sind die Play-offs. Wir wollen Meister werden", sagte Mauer.In der Serie Berlin gegen Nürnberg stehen sich je drei Olympia-Fahrer gegenüber. "Die drei erfüllen wichtige Positionen in unserer Mannschaft, sie sind Leistungsträger", sagte Eisbären-Coach Uwe Krupp über Marcel Noebels, Jonas Müller und Frank Hördler. Mit sieben Scorerpunkten ist Noebels zusammen mit Mauer und Nürnbergs Leo Pföderl bislang erfolgreichster Deutscher in den Play-offs. "Mir gelingen auch Sachen, die einem zu anderen Zeiten nicht gelingen", sagte Noebels.