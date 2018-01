Sport BY Bayern

So hatten sich die deutschen Skijägerinnen ihren ersten Auftritt beim Heim-Weltcup in Ruhpolding nicht vorgestellt. Im 15-Kilometer-Rennen war ausgerechnet die siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier als 48. die schwächste deutsche Biathletin.

Ruhpolding. Laura Dahlmeier nahm ihr schlechtestes Karriere-Ergebnis mit Galgenhumor. "Super. Ich bin so zufrieden. Es war so ein schönes Rennen. Und das tolle Schießergebnis. Grandios", sagte Deutschlands Sportlerin des Jahres nach Platz 48 im Weltcup-Einzel in Ruhpolding. Die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin wirkte nach dem enttäuschenden Resultat nur vier Wochen vor Olympia in Pyeongchang ratlos. 3:58,1 Minuten Rückstand hatte die 24-Jährige nach den 15 Kilometern auf die fehlerfreie Siegerin Dorothea Wierer aus Italien. Die Finnin Kaisa Mäkäräinen (1) sicherte sich am Donnerstag vor Rosanna Crawford (0) aus Kanada den zweiten Platz. Beste Deutsche im letzten Klassiker vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang wurde Maren Hammerschmidt (2 Fehler) auf Rang 15. "Mit dem Ergebnis beste Deutsche zu sein, das ist nicht so schön wie es sich anhört", sagte sie. Franziska Hildebrand (3) schaffte es auf Rang 17, Vanessa Hinz (3) auf Rang 31, Franziska Preuß (3) auf 32 und Denise Herrmann (5) auf Platz 40."So darf man sich nicht verkaufen", sagte Damen-Bundestrainer Gerald Hönig und kündigte nach der Pleite ein ernstes Gespräch mit seinen Skijägerinnen an. "Da müssen wir mal länger drüber reden." Franziska Hildebrand, die Älteste im Team, meinte: "Der Heimvorteil war heute eher ein Nachteil." 30 Tage vor dem ersten Biathlon-Rennen mit dem Sprint bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea haben die Skijägerinnen noch viel Arbeit vor sich. In Ruhpolding stehen nun noch zwei Rennen an - am Samstag die Staffel und am Sonntag der Massenstart. "Jetzt müssen wir liefern, müssen uns rehabilitieren", sagte Hönig.Biathlon: ErgebnisseWeltcup in RuhpoldingDamen, Einzel (15 km): 1. Dorothea Wierer (Italien) 41:29,0 Min./0 Schießf.; 2. Kaisa Mäkäräinen (Finnland) +12,7 Sek./1; 3. Rosanna Crawford (Kanada) +21,2/0; 4. Julia Dschima (Ukraine) +45,9/0; 5. Walj Semerenko (Ukraine) +52,6/0; 6. Darja Domratschewa (Weißrussland) +1:04,0 Min./2; ... 15. Maren Hammerschmidt (Winterberg) +1:51,2/2; 17. Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) +2:09,2/3; 31. Vanessa Hinz (München) +3:21,7/3; 32. Franziska Preuß (Ruhpolding) +3:31,5/3; 40. Denise Herrmann (Bad Schlema) +3:42,3/5; 48. Laura Dahlmeier (Garmisch-Partenkirchen) +3:58,8/4. Weltcup-Gesamtwertung: 1. Anastasiya Kuzmina (Slowakei) 454 Pkt.; 2. Kaisa Mäkäräinen (Finnland) 429; 3. Dorothea Wierer (Italien) 378; 4. Justine Braisaz (Frankreich) 368; 5. Denise Herrmann 302; ... 9. Laura Dahlmeier 282; 14. Franziska Hildebrand 246