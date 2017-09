Sport BY Bayern

Da war mehr drin: Die SpVgg SV Weiden kassiert in Erlenbach eine späte 1:2-Pleite. Ein nicht einkalkulierter Rückschlag ausgerechnet vor dem Oberpfalz-Derby am Freitag.

Auch Hegenbart fehlt

Amberg kommt am Freitag

Erlenbach. Das Auf und Ab bei der SpVgg SV Weiden geht weiter. Nach zuletzt zwei Siegen bezog die Wasserwerk-Elf bei Kellerkind SV Erlenbach wieder eine Niederlage und verpasste es erneut, sich deutlich von der Abstiegszone abzusetzen. Umso bitterer, dass der Siegtreffer zum 2:1 von Julian Steigerwald erst in der Nachspielzeit fiel, und die SpVgg SV das Spiel vorher eigentlich für sich entscheiden hätte müssen. "Die Niederlage tut heute schon weh. Wir hatten vor allem in der zweiten Hälfte genug Möglichkeiten, die Partie zu gewinnen. Am Ende stehen wir dann sogar mit leeren Händen da", trauerte Trainer Stefan Fink vor allem der guten zweiten Hälfte seiner Mannschaft nach.Sein Gegenüber Sebastian Göbig war dagegen erleichtert: "Die drei Punkte sind überlebenswichtig, auch wenn wir wissen, dass der Zeitpunkt und das Zustandekommen glücklich für uns waren." Fink musste seine Startelf im Vergleich zum 4:1-Sieg gegen den FSV Erlangen-Bruck in der Vorwoche auf zwei Positionen umbauen. Für Niklas Lang rutschte Josef Rodler in die Startelf, zudem ersetzte Marco Kießling Christoph Hegenbart, der nach dem Aufwärmen wegen muskulärer Probleme passen musste.Die Begegnung begann sehr verhalten und beide Teams agierten aus einer sicheren Defensive. Die Offensivreihen kamen nur langsam bis gar nicht in die Gänge und so dauerte es bis zur 23. Minute, ehe die Zuschauer den ersten Aufreger zu sehen bekamen. Dieser machte sich mit dem Treffer von Fulbert Amouzouvi auch gleich auf der Anzeigetafel bemerkbar, als dieser zu spät attackiert wurde und zum 1:0 einschob. "Wir waren zu Beginn zu träge und auch beim Gegentor viel zu weit weg. Danach sind wir besser ins Spiel gekommen", blickt Fink auf die Startphase seines Teams zurück. Dieser Treffer weckte die Schwarz-Blauen ein wenig aus ihrer Lethargie. Mehr Ballbesitz und Spielkontrolle waren die Folge, auch wenn bis zur Pause keine klaren Chancen zu verzeichnen waren.Dies änderte sich nach der Pause schlagartig. Angriff um Angriff rollte auf das Tor des nun viel beschäftigen Heim-Torwarts Christos Patsiouras zu. Der Ausgleich durch einen schönen Volleytreffer von Benjamin Werner war die logische Folge der Weidener Drangphase (65.). Auch danach spielten die Max-Reger-Städter munter nach vorne. Aber Patsiouras gegen Werner (71.), ungenau zu Ende gespielte Angriffe oder das Aluminium (83.) verhinderten den Siegtreffer. Nicht selten wird dies bestraft.So auch an diesem Tag, als Julian Steigerwald in der Nachspielzeit goldrichtig stand und zum schmeichelhaften Siegtreffer für den SVE einnetzte (90.+1). "Wir müssen nach vorne blicken. Es war mehr möglich, als der angestrebte Punkt. Ich hoffe, wir haken diese ärgerliche Niederlage schnell ab", blickte Fink bereits auf die nächste Aufgabe. Zum Oberpfalzderby empfängt die SpVgg SV am Freitag, 29. September, um 19 Uhr den FC Amberg im Sparda-Bank-Stadion.

SV Erlenbach: Patsiouras - Krug, Traut J., Tschumak, Erdem, Eren(85. Fleckenstein), Dorn, Schmitt(69. Koukalias), Steigerwald, Kresovic (64. Traut P.), Amouzouvi

SpVgg SV Weiden: Forster - Wildenauer, Polom (81. Bächer), Rupprecht, Scherm, Kießling, Graf, Busch, Graml, Werner, RodlerTore: 1:0 (23.) Fulbert Amouzouvi, 1:1 (65.) Benjamin Werner, 2:1 (90.+1) Julian Steigerwald - SR: Manuel Steigerwald (Gräfendorf) - Zuschauer: 150