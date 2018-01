Sport BY Bayern

28.01.2018

4

0 28.01.2018

Garmisch-Partenkirchen. So kann Olympia kommen für das deutsche Ski-Team um Podiums-Dauergast Viktoria Rebensburg und die weiter pfeilschnellen Speed-Jungs mit Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen. Deutschlands Alpin-Asse haben zwei Wochen vor Beginn der Winterspiele ihre Form bestätigt und fliegen mit berechtigten Medaillenhoffnungen nach Südkorea. Vor allem Riesenslalom-Spezialistin Rebensburg sorgte mit Platz zwei auf der Lenzerheide am Samstag für Euphorie. "Ich weiß, wenn ich zwei perfekte Läufe runterbringe, dass ich definitiv ganz oben stehen kann", stellte die 28-Jährige nach ihrem nur hauchdünn verpassten vierten Erfolg in diesem Winter zufrieden fest.

Sie wird sicher eine von denen sein, die bei der Medaillenvergabe entscheidend dabei ist. Alpin-Chef Wolfgang Maier über Viktoria Rebensburg

"Da braucht man sich nicht beschweren", resümierte Alpin-Chef Wolfgang Maier, der zwar die Bezeichnung "Gold-Favoritin" nicht mag, aber seiner besten Rennfahrerin attestierte: "Sie wird sicher eine von denen sein, die bei der Medaillenvergabe entscheidend dabei ist." Tiefstapelei ist bei Rebensburg unangebracht, dafür hat sie als Olympiasiegerin von 2010 und Zweite von 2014 zu viel Erfahrung - und in diesem Winter mit fünf Podien in sieben Rennen eine zu gute Form.Bei den Abfahrern sprang eine Woche nach Dreßens Coup auf der Streif beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen zwar kein Podest heraus, Dreßens Platz sieben und Rang elf durch Andreas Sander seien aber "schon okay", meinte Maier. Zumal Dreßen auf den Schweizer Sieger Beat Feuz nur eine halbe Sekunde fehlte. "Wenn ich da nicht zufrieden wäre, dann gehörte ich geschlagen", flachste Dreßen. "Das Wichtigste ist die Konstanz, und da kann ich mit dem siebten Platz schon zufrieden sein. Die, die vor mir sind, sind ja keine Nasenbohrer."Eine Klasse für sich bleibt der österreichische Superstar Marcel Hirscher, der am Sonntag den Riesenslalom in Garmisch gewann. Einen Achtungserfolg feierte der in diesem Winter mit den Folgen seines Unterschenkelbruchs ringende Fritz Dopfer auf Rang 15.