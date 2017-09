Sport BY Bayern

18.09.2017

18.09.2017

Altdorf . Die Handballer des HC Weiden knüpften bei ihrem ersten Spiel in der Bezirksoberliga nicht an die Testspielleistungen an und verloren auswärts mit 23:29. Gegen den Mitaufsteiger aus TV 1881 Altdorf suchte die Mannschaft über 60 Minuten ihre Form.

Die HCler wollten bei ihrer Premiere im Oberhaus des Bezirks eine engagierte Leistung abrufen und so die ersten Punkte einfahren. In der Abwehr gelang dieses Vorhaben über weite Strecken der ersten Halbzeit auch, jedoch zeigte sich schon im ersten Durchgang, dass die Angriffseffektivät zum Problem werden könnte. Überhastete und vor allem ungenaue Abschlüsse machten es dem Torwart der Gastgeber leicht, sich ein ums andere Mal auszuzeichnen. Die Max-Reger-Städter fingen sich in der Folge viele einfache Tempogegenstoß-Tore ein.Als sich die Mannschaft nach dem 2:5 auf 6:7 herangekämpft hatte, blieb sie bis zur Halbzeit bis auf ein Tor dran. Großen Anteil am knappen Ergebnis hatte Keeper Tobias Dirnberger, der seine Vorderleute mit tollen Paraden im Spiel hielt.Die Ansprache in der Kabine stützte sich darauf, dass man trotz schlechter Leistung nur ein Tor hinten lag und in Durchgang zwei noch alle Möglichkeiten auf einen Punktgewinn gegeben waren. Doch es sollte zu wenig gelingen, als dass man den TV noch einmal in Gefahr hätte bringen können.Nach der Manndeckung gegen Spielertrainer Matthias Werner, waren es einige Aktionen des agilen Stefano Flierl, die das Angriffsspiel der Weidener belebten. Diese waren im Vergleich zur weiterhin unterirdischen Abschlussquote und den hinzukommenden technischen Fehlern jedoch nicht ausschlaggebend. Die Gastgeber setzten sich bis zur 45. Minuten bis auf sechs Tore ab und verwalteten diesen Vorsprung bis zum Ende der Partie.Am nächsten Sonntag, 24. September, empfangen die HCler um 19 Uhr die TS Herzogenaurach zum ersten BOL-Heimspiel.Es spielten: Rex, Dirnberger; Strasser (2), Lerke M., Zahn (2), Hafner (1), Konrad, Baunoch (2), Flierl (6), Werner (8/5), Döppl (1), Kick, Löw, Steger (1)