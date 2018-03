Sport Bayern

31.03.2018

Es ist als das Topspiel der Bundesliga deklariert, als deutscher Clásico, als das Duell der beiden besten Teams des Landes. In 90 denkwürdigen Minuten spielt der FC Bayern München in der Allianz-Arena mit der Dortmunder Borussia jedoch Katz' und Maus. Mit sage und schreibe 6:0 demontiert die Heynckes-Truppe bemitleidenswerte Gäste.



Keine Meisterfeier

James eine Augenweide

Bereits nach 45 Minuten war die Begegnung entschieden. 5:0 hieß es da schon für die Bayern - die vermutlich die beste erste Hälfte der Saison zelebrieren durften. Angetrieben vom alles überragenden James sowie den nicht minder umtriebigen Thomas Müller, Robert Lewandowski und dem Oldie-Flügelduo Franck Ribéry und Arjen Robben spielten sie die desolaten Dortmunder schwindelig. Lewandowski (5./44.), James (14.), Müller (23.) und Ribéry (45.+1) münzten die bayerische Dominanz auch in Tore um. Nach dem Seitenwechsel spielten die Bayern nicht mehr gegen den BVB: Sie schalteten vom Zerstörer- in den Verwaltungsmodus und schonten bereits Kräfte für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions-League am Dienstag beim FC Sevilla. Den sechsten Münchener Treffer steuerte erneut Lewandowski bei (87.) - bereits sein 26. Saisontreffer."Wir haben das heute schon stark gemacht, aber Dortmund hatte auch wirklich einen schlechten Tag erwischt", sagte Arjen Robben. "Die Dortmunder werden sich hoffentlich von dieser Pleite erholen, denn wir brauchen sie als starken Gegner in der Bundesliga", hatte Müller sogar Mitleid. "Die Bayern waren heute mindestens eine Klasse besser. Wir hatten nie das Gefühl, dass wir hier etwas mitnehmen könnten", räumte Dortmunds Julian Weigl ein.Den vorzeitigen Meistertitel durften die Bayern am Karsamstag jedoch nicht feiern. Da der FC Schalke am Nachmittag gegen Freiburg gewonnen hatte, beträgt der Abstand zwischen den beiden führenden Mannschaften weiter 17 Zähler - 18 sind noch zu vergeben. Nächste Chance für die Heynckes-Truppe: Am kommenden Samstag im bayerischen Derby beim FC Augsburg (15.30 Uhr).Das 98. Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund begann schwungvoll. Die Gästen versteckten sich keineswegs und suchten den offenen Schlagabtausch in der mit 75000 Zuschauern ausverkauften Allianz-Arena. Dabei präsentierte sich die Stöger-Elf allerdings eklatant fehlerhaft. Durchaus gefällige offensive Ansätze machten sie sich mit hahnebüchenen Ballverlusten oder Abspielen wieder zunichte. Und die Bayern nutzten jeden noch so kleinen Fehler eiskalt aus. Müller steckte durch auf Lewandowski: 1:0 - der Treffer zählte trotz abseitsverdächtiger Position des Polen. Der Video-Assistent verhinderte das frühe 2:0 durch Ribéry wegen dessen Abseitsstellung.Danach vollendete zunächst James selbst zum 2:0 und servierte wenig später zum dritten Treffer. Allein dieses Tor war das Eintrittsgeld wert. Lewandowski schickte James steil, dieser fand Müller per butterweicher Hereingabe, die der Kapitän humorlos nur mehr über die Linie zu drücken brauchte. Der Kolumbianer durfte schalten und walten wie er nur wollte - die Dortmunder hatten scheinbar noch nie etwas von diesem Edeltechniker der Kategorie Weltklasse gehört. Kurz vor dem Pausentee schickten erneut Lewandowski und Ribéry mit zwei Toren binnen einer Minute die Borussen in die Nähe eines Debakels.Dass es gar nicht so weit kam, war dem Dienstagsspiel der Bayern in Sevilla zu "verdanken". Sie schalteten mehrere Gänge zurück und schonten Kräfte für den Champions-League-Auftritt in Andalusien. Der Treffer von Lewandowski kurz vor dem Abpfiff machte das halbe Dutzend Ostereier im Dortmunder Nest perfekt. In dieser Verfassung untermauerte der FC Bayern nicht nur seine Alleinstellung im deutschen Fußball - nein, in dieser Form ist dieser Truppe auch auf europäischer Bühne alles zuzutrauen.