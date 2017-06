Sport Bayern

20.06.2017

Es ist verdächtig ruhig in den letzten Tagen um den sonst so mitteilungsbedürftigen "Löwen"-Investor Hasan Ismaik. Vermutlich bereitet der Jordanier seine Klage gegen die 50+1-Regel vor. Doch hätte diese in Deutschland auch Erfolg?

München/Amberg. Rechtsanwalt Mike Thümmler aus Amberg ist auf Sportrecht spezialisiert: Vereine, Satzungen, Haftung, Verband, Arbeitsrecht und Vorstand lauten seine Spezialgebiete. Im Gespräch mit Oberpfalz-Medien spielt der Jurist Möglichkeiten und Folgen einer Klage des "Löwen"-Investors durch.Mike Thümmler: Die 50+1-Regel gilt für Fußballvereine, die ihre Profi-Abteilung in eine andere Rechtsform ausgegliedert haben, um diese als wirtschaftlich selbstständige Einheit besser vermarkten zu können und lukrativ für Sponsoren und eben Investoren zu werden. Diese Regelung soll aber verhindern, dass derjenige, der Kapital in Mengen gibt, gleichsam Stimmen im Unternehmen bekommt.Korrekt. Der Verein muss entweder direkt oder beispielsweise über eine Beteiligungs- oder Spielbetriebsgesellschaft, die bei der Rechtsform der KGaA als Komplementärin fungiert, die Stimm-Mehrheit behalten - eben mit mindestens 50 Prozent plus eine Stimme. So soll verhindert werden, dass Investoren direkten Zugriff auf den Spielbetrieb oder das operative Geschäft haben.Er will die 50+1-Regel zu Fall bringen und somit Tür und Tor für Investoren im deutschen Profifußball öffnen.Zunächst einmal sehe ich keine Zulassungsschwierigkeiten einer Klage. Hasan Ismaik hat eine Klagebefugnis, da diese Regelung ihn als Investor beeinträchtigt und im Wettbewerb benachteiligt. Zudem verstößt die 50+1-Regel gegen europäisches Kartellrecht.Bei den Vereinen in der ersten und zweiten Liga steht die Wirtschaftlichkeit klar im Vordergrund. Somit sind sie an kartellrechtlichen Grundsätzen zu messen und müssen sich den Regelungen des Marktes unterwerfen. Darin aber behindert sie die 50+1-Regel. Gleichzeitig aber ist diese Regelung Grundvoraussetzung des Lizenzierungsverfahrens in beiden Ligen. Diese europarechtswidrigen Bedingungen müssten festgestellt werden.Grundsätzlich ja, weil diese Regel gegen europäisches Kartellrecht verstößt. Ich sehe nur ein Problem.Die "Löwen" spielen nicht mehr in der zweiten Liga, sondern nur mehr in der Regionalliga.Rein rechtlich gesehen ist die Regionalliga die erste Amateurklasse. Die Richter könnten statt der wirtschaftlichen Interessen nun das Breitensport-Privileg des Verbands in den Vordergrund rücken.Wenn die Richter zum Entschluss kommen, dass dort weiterhin Profisportler ihren Lebensunterhalt verdienen, müssen sie entscheiden, ob sie in einem Einzelfall die wirtschaftlichen Interessen eines formalen Amateurklubs als vorrangig erachten. Allerdings ist ein genaues Ergebnis nicht vorhersehbar.So ist es. Als Zweitligist ginge die Klage gegen die DFL auf jeden Fall durch. Als Regionalligist erachte ich es in einem Prozess gegen DFB/BFV als weitaus weniger wahrscheinlich.Der Prozess müsste durch alle Instanzen gehen, angefangen vom zuständigen Amtsgericht bis zur national letzten Instanz, dem Bundesgerichtshof (BGH). Immer vorausgesetzt, dass beide Parteien - Ismaik und der DFB - widerstreitend bis zum Letzten gehen, würde dann der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheiden. Wenn's schnell geht, reden wir hier von mindestens sechs Jahren.Überspitzt formuliert würde ein Wettlauf um den reichsten Oligarchen beginnen. Aber die ganze Tragweite einer erfolgreichen Klage ist überhaupt nicht absehbar. Und auch bei einer erfolgreichen Klage Ismaiks steht noch immer eine letzte Hürde zwischen den finanzstarken Investoren und den Vereinen.Die Mitglieder. Die Vereine, die sich in die Hände eines Investors begeben wollen, müssten ihre Mitglieder befragen, die letztlich grünes Licht für eine notwendige Satzungsänderung zum Einstieg eines Investors geben müssten.