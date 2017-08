Sport Bayern

Der SSV Jahn Regensburg heißt zumindest für einen Tag SSV Jann Regensburg: Stürmer Jann George ebnete mit seinen zwei Kopfballtreffern am Sonntag den Weg für den 4:2-Erfolg beim FC Ingolstadt. Damit feierten die Oberpfälzer den ersten Sieg in dieser Zweitliga-Saison. Erstliga-Absteiger Ingolstadt ist auch nach drei Spielen noch punktlos.

Die Regensburger hatten schon in ersten Hälfte dominiert und waren durch ein Tor von Joshua Mees nach knapp einer halben Stunde in Führung gegangen. Die Ingolstädter hatten zwar ein optisches Übergewicht, die besseren Chancen hatte aber der Jahn. Schon da war Jann George auffälligster Spieler auf dem Platz. Immer wieder trieb er über rechts sein Team an.Verrückte 15 Minuten nach der Pause hätten den Regensburgern aber fast den Sieg gekostet. Die Ingolstädter kamen furios aus der Kabine. Sonny Kittel (54.) mit einem Abstauber und Marvin Matip (58.) nach einem wuchtigen Kopfball brachten die Gastgeber mit 2:1 in Führung. Doch dann kam George: Mit seinen zwei Kopfballtoren (73./79.) ließ er bei den Jahn-Fans unter den gut 13000 Zuschauern alle Dämme brechen. Jonas Nietfeld machte in der Nachspielzeit noch das 4:2.