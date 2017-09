Vermischtes BY Bayern

25.09.2017

6

0 25.09.2017

Fette Beute: Das in zehn bayerischen Supermärkten gefundene Kokain hat einen Schwarzmarktwert von rund zehn Millionen Euro.

München. Wie das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) am Montag berichtete, wurden mehr als 180 Kilogramm der Droge in Bananenkisten entdeckt. Am Wochenende war noch von mindestens 100 Kilo die Rede. Die Hintergründe des Fundes sind völlig unklar.Am Freitagmorgen hatte ein Beschäftigter eines Marktes in Kiefersfelden (Landkreis Rosenheim) die Polizei informiert, weil er beim Auspacken von Bananen verdächtige braune Päckchen fand. Im Laufe des Tages wurde dann in jeweils drei Märkten in Stadt und Landkreis Rosenheim (Oberbayern) sowie Stadt und Landkreis Passau (Niederbayern) weitere Drogen gefunden. Zudem war jeweils eine Filiale in den Kreisen Berchtesgadener Land, Traunstein und Landsberg am Lech (alle Oberbayern) betroffen sowie im Landkreis Augsburg (Schwaben).Alle Geschäfte gehören zu einer Handelskette. Deswegen ist es möglich, dass das Kokain über ein Hauptlager an die Filialen verteilt wurde. Polizisten hätten weitere Filialen und zwei Zentrallager unter anderem auch mit Spürhunden überprüft. Es seien aber keine weiteren Päckchen gefunden worden.