26.07.2017

550 Kilogramm Marihuana haben Zollbeamte Ende 2016 auf dem Autohof Berg an der A9 nahe Hof in einem serbischen Lastkraftwagen sichergestellt. Der Wert der Cannabisblüten liegt bei etwa fünf Millionen Euro. Der 61-jährige Fahrer war vorläufig festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Hof hat nun Anklage wegen des Vorwurfs der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erhoben.

Dem 61-jährigen Angeschuldigten wird vorgeworfen, in einem Hohlraum an der Stirnseite des Lkw Marihuana aus Serbien über einen süddeutschen Grenzübergang in die Bundesrepublik gebracht zu haben. Der Lastwagen war - ohne konkreten Verdacht - einer Kontrolle per Röntgentechnik unterzogen worden. Dabei stellten die Beamten "Unregelmäßigkeiten" am Fahrzeugaufbau fest, sprich: Sie fanden den Hohlraum. Der Fahrer befindet sich seitdem in Untersuchungshaft."Wir stellen zunehmend immer größere Mengen Rauschgift sicher und das in unterschiedlichen Bereichen", kommentiert Norbert Drude, der Direktionspräsident des Zollkriminalamts. "Dies ist zwar einerseits erfreulich, aber dieser Trend bereitet uns auch Sorge über die zunehmende Zahl potentieller Konsumenten und eine möglicherweise Verharmlosung des Drogenkonsums. Alleine die hier präsentierte Menge Marihuana hätte schätzungsweise für bis zu 3,8 Millionen Konsumeinheiten ausreichen können."Es handelt sich laut Berichten der Deutschen-Presse-Agentur (dpa) um den zweitgrößten Fund der vergangenen Jahre in Bayern. 2013 hätten Zollbeamte in der Nähe von Nürnberg 625 Kilo Marihuana beschlagnahmt. Der geschätzte Marktwert der 550 Kilogramm Cannabisblüten liege bei fünf Millionen Euro. Die Drogen hätten zudem eine gute bis sehr gute Qualität."Ich habe den Eindruck, dass sich die Aktivitäten der Banden nach oben entwickeln", sagte Drude laut dpa. Die Tendenz gehe zu größeren Drogenfunden, nicht nur bei Marihuana, sondern auch bei Ecstasy und Kokain. Deutschland ist sowohl Transit- als auch Zielland. 2016 stellte allein der deutsche Zoll 2,2 Tonnen Marihuana sicher, 2015 waren es noch 1,5 Tonnen. Die Gesamtmenge betrug 2016 sechs Tonnen.