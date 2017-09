Vermischtes BY Bayern

08.09.2017

08.09.2017

Wer eine Ausbildung beginnt, muss sich auch um seine Finanzen kümmern. Suchen Jugendliche ein passendes Girokonto, sollten sie dabei auf den Kostenfaktor achten, rät die Verbraucherzentrale Bremen.

Damit sie wirklich keine Gebühren zahlen müssen, reicht es nicht, wenn die Bank die Kontoführung kostenfrei anbietet. Auch das Abheben von Bargeld am Automaten sowie das Benutzen der EC-Karte und Kreditkarte sollten dann nichts kosten.Viele Banken bieten Jugendlichen spezielle Ausbildungskonten an, die in der Regel kostenlos sind und zusätzliche Leistungen beinhalten.Bei solchen Angeboten sollten Auszubildende nach Altersbegrenzungen fragen - einige Banken gewähren die Vergünstigungen unabhängig vom Ausbildungsende etwa nur bis zum 26. Lebensjahr.Oft müssen Jugendliche für ein solches Konto auch regelmäßig Ausbildungsnachweise vorlegen. Wollen Minderjährige ein Konto eröffnen, können sie dies nur mit Zustimmung der Eltern. (tmn)