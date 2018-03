Vermischtes BY Bayern

26.03.2018

Auf der Reise von Australien nach München hat ein Paar eine skurrile Entdeckung gemacht: Während des Fluges entdeckten die beiden im eigenen Rucksack eine riesige Spinne.

Die Aufregung war groß - zumal ihnen zunächst unklar gewesen sei, ob das Tier giftig sei, sagte ein Zoll-Sprecher am Montag. Nach der Landung am Münchener Flughafen wandten sich die beiden Fluggäste hilfesuchend an die Airport-Mitarbeiter - Tierärzte konnten schließlich Entwarnung geben. Sie stellten fest, dass es sich um eine Riesenkrabbenspinne handelte. Die Spinne soll nun an eine Privatperson zur Pflege vermittelt werden.