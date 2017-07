Vermischtes BY Bayern

München/Floß. Stefan Fröhlich war nah dran, als die Schüsse fielen. Keine 100 Meter trennten den Social-Media-Manager von den schrecklichen Geschehnissen am Münchener Olympia-Einkaufszentrum (OEZ). Er erlebte den Schock, die um sich greifende Panik und die Massenflucht der Menschen in dem um diese Uhrzeit sehr belebten Viertel. Ein Jahr danach ist der Amoklauf eines 18-Jährigen, der neun Menschen das Leben kostete, für den 31-Jährigen eine verblassende Erinnerung.

"Generell hat mich das Thema schon noch ein paar Monate stark mitgenommen", sagt der gebürtige Flosser (Kreis Neustadt/WN). Für ihn, der wenige Straßen vom Tatort entfernt beim Mobilfunkanbieter Telefónica arbeitet - und sich im Bürogebäude seines Arbeitgebers in Sicherheit brachte - erschwerte diese Nähe zum OEZ das Verarbeiten der Erlebnisse. "Vor allem auf dem Weg in die Arbeit, in der U-Bahn hat mich eine ganze Zeit lang unterbewusst ein Gefühl der Unsicherheit begleitet", erzählt Fröhlich, der täglich von Rosenheim nach München pendelt. "Das ist wahrscheinlich auch normal, wenn man so eine Tragödie nah miterleben musste."Wann letztlich der Zeitpunkt war, an dem das Leben des 31-Jährigen wieder zur Normalität überging, kann er heute nicht mehr sagen. "Irgendwann habe ich damit auch abgeschlossen, und man muss so oder so weitermachen." Die Erinnerung daran kommt nur noch selten wieder, wie jetzt, als er sich gerade beruflich verändert. "Bei meiner Verabschiedung bei Telefónica haben wir mit Kollegen darüber gesprochen, dass der Amoklauf ja während meiner Zeit hier passiert ist", sagt Fröhlich. Auch dass sich die Tat an diesem Samstag bereits zum ersten Mal jährt, war ihm nicht bewusst. "Privat habe ich nicht mehr viel darüber nachgedacht. Auf den Jahrestag bin ich erst durch die Berichterstattung aufmerksam geworden."Das Gedenken hält er für wichtig, zumal er durch seine Erfahrung das Leid der Betroffenen - zumindest in Ansätzen - einschätzen kann. "Sehr leid tun mir vor allem die Familien und Angehörigen der Opfer, die am Tag des Amoklaufs ihre Liebsten verloren haben", sagt Fröhlich. Diese würden damit wahrscheinlich nie abschließen können.