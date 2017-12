Vermischtes BY Bayern

01.12.2017

2

0 01.12.2017

Die Gründer der "Kinderhilfe Afghanistan", das Oberpfälzer Ehepaar Annette und Reinhard Erös, sind mit der Bayerischen Verfassungsmedaille in Silber ausgezeichnet worden.

München. Bei einer Feierstunde im Landtag würdigte Landtagspräsidentin Barbara Stamm den 1988 begonnenen "außergewöhnlichen Einsatz" des Ehepaares Erös für Kinder und Familien in Afghanistan.Dank der Kinderhilfe seien in dem asiatischen Land 30 Schulen für 45 000 Schüler, eine Mutter-Kind-Klinik, eine Basis-Gesundheitsstation und ein Waisenhaus errichtet worden. Zudem seien Initiativen zur Berufsausbildung ergriffen worden, erklärte Stamm. Als bemerkenswert nannte sie auch das Engagement des Ehepaares für Opfer der Flutkatastrophe in Pakistan 2010.Neben dem Ehepaar Erös erhielten die Medaille weitere Oberpfälzer, so der aus Regensburg stammende Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, Peter Küspert, die stellvertretende Bezirksbäuerin Johanna Fischer (Weiding) sowie Monika Lang aus Georgenberg. Die Verfassungsmedaille in Gold wurde der langjährigen Marktredwitzer Oberbürgermeisterin Birgit Seelbinder zuerkannt, unter anderem für ihr Wirken als Präsidentin der Euregio Egrensis. Neben Seelbinder erhielt die Medaille in Gold auch Ex-Fußball-Profi Philipp Lahm für sein soziales Engagement zur Unterstützung benachteiligter Kinder und Jugendlicher.Weitere Träger der Silbermedaille wurden unter anderem die Fraktionschefs von SPD und Freien Wählern, Markus Rinderspacher und Hubert Aiwanger, und der Schauspieler Miroslav Nemec.Mit der Verfassungsmedaille ehrt der Landtag jährlich Bürgerinnen und Bürger, die in herausragender Weise zum Zusammenhalt der Menschen in Bayern beitragen, sich aktiv für die Werte der Bayerischen Verfassung einsetzen und diese mit Leben erfüllen.