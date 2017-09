Vermischtes BY Bayern

21.09.2017

21.09.2017

München. Während Dutzende Bauherren auf Zuschüsse aus dem bayerischen Denkmalschutzfonds warten, zahlt der Freistaat wegen dort nicht ausgegebener Mittel Strafzinsen an die Banken. Das erfuhren SPD-Haushaltspolitiker auf Anfrage aus dem Kunstministerium.

Nach dessen Angaben liegen auf dem Konto des Fonds gegenwärtig rund 45 Millionen Euro, knapp 26 Millionen davon sind nicht ausbezahlte Restmittel aus den Vorjahren. Für das Geld auf der hohen Kante musste der Freistaat in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 175 000 Euro Strafzinsen zahlen. Diese verlangen inzwischen viele Banken für hohe Guthaben, weil sie das Geld wegen der Niedrigzinsphase nur gegen Gebühren bei den Zentralbanken einlagern können.Nach Angaben des Ministeriums liegen derzeit 73 Anträge mit einem Gesamtvolumen von fast 42 Millionen Euro für die Restaurierung überregional bedeutsamer Denkmäler vor. Allein in der Oberpfalz stehen für zehn Projekte Zuschüsse im Wert von knapp 3,5 Millionen Euro aus. Die SPD spricht mit Blick auf die "gebunkerten" Millionen von einem "skandalösen Zustand" und einem "eklatanten Fall von Geldverschwendung". Der SPD-Haushälter Reinhold Strobl (Schnaittenbach/Kreis Amberg-Sulzbach) sieht in der Entwicklung eine "ministerielle Misswirtschaft sondergleichen", für die Kulmbacherin Inge Aures ist der Vorgang ein "Schildbürgerstreich". Es gebe so viele erhaltenswerte Kulturdenkmäler in Bayern, für die das Geld dringend gebraucht würde, um sie vor dem Verfall zu retten. Die in der SPD für Denkmalschutzfragen zuständige Helga Schmitt-Bussinger regte an, den Geldabfluss aus dem Fonds auch auf kleinere Maßnahmen auszudehnen. Die SPD will den Vorgang nun im Haushaltsausschuss thematisieren. Im Mittelpunkt dürfte dabei die Frage stehen, warum sich die nicht ausgegebenen Restmittel seit 2010 von 600 000 auf zuletzt fast 26 Millionen Euro erhöht haben, obwohl es genug Förderanträge gibt.Das Kunstministerium wies die Vorwürfe zurück. Die Negativzinsen auf Vermögen seien eine "höchst ärgerliche, aber unvermeidbare Auswirkung der von der Europäischen Zentralbank veranlassten Niedrigstzins-Politik", teilte ein Sprecher mit. Beim Entschädigungsfonds entstünden diese überwiegend im Bereich der Mittel, die durch Bewilligungen gebunden seien und maßnahmenbegleitend abgerufen würden.