Vermischtes BY Bayern

31.08.2017

2

0 31.08.2017

München. (epd) Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, will am Freitagabend live auf Facebook Kernfragen des Glaubens beantworten.

Schon länger habe er die Idee, Facebook einmal dafür zu nutzen, um über Glaubensfragen live ins Gespräch zu kommen, schreibt Bedford-Strohm, der auch bayerischer Landesbischof ist, auf seiner Seite. Fragen zum christlichen Glauben können per Kommentarfunktion hinterlassen werden oder im Live-Video-Chat auf Facebook. Die Idee kommt offenbar gut an: 80 Likes gab es bis Donnerstagmorgen. Eine Nutzerin schreibt "Coole Sache, danke!".Viele Fragen wurden schon hinterlassen, etwa: "Welchen Platz sollte Religion im öffentlichen Raum einnehmen?", "Welcher Text ist heiliger? Das Grundgesetz oder die religiösen Schriften?" Die Antworten gibt es heute zwischen 17 und 18 Uhr auf der Facebookseite von Bischof Bedford-Strohm im Video-Live-Stream.