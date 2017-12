Vermischtes BY Bayern

11.12.2017

Der Zusammenhalt in Deutschland ist stärker als vermutet. Vor allem Bayern punktet laut einer Studie mit guten Werten. Das Schlusslicht liegt im Osten.

Oberpfalz im Mittelfeld

Ost-West-Spaltung

München/Gütersloh. Der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland ist offenbar besser als vermutet - und am stärksten ist er im Süden des Landes. Einer aktuellen Umfrage der Bertelsmann Stiftung zufolge gibt es die höchsten Zusammenhaltswerte im Saarland (63,07), in Baden-Württemberg (63,00) und in Bayern (62,96), wie die Stiftung am Montag in Gütersloh mitteilte. Der niedrigste Wert findet sich mit 57,06 in Sachsen. Auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten erreichten den Angaben zufolge alle Bundesländer zwischen 57 und 63 Punkte.Bundesweit führend ist Bayern in der Kategorie "Anerkennung sozialer Regeln" (82,16). Hier ging es unter anderem darum, ob die Befragten in ihrer Nachbarschaft Probleme wie Vandalismus, Müll in den Straßen oder Ruhestörungen wahrnähmen. Den geringsten Zusammenhalts-Wert in Bayern (38,35) gab es in der Kategorie "Gerechtigkeitsempfinden": Hier war etwa eine subjektive Einschätzung gefragt, ob wirtschaftliche Gewinne in Deutschland gerecht verteilt würden. Auch bundesweit schnitt diese Kategorie mit den niedrigsten Indexwerten ab.Regional betrachtet gibt es der Studie zufolge den höchsten Zusammenhalt in Bayern in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Landsberg am Lech, Weilheim-Schongau, Kaufbeuren, Kempten (Allgäu), Memmingen, Lindau (Bodensee) sowie dem Ost-, Unter- und Oberallgäu. Die niedrigsten Werte dagegen erzielte die Region Augsburg, Aichach-Friedberg, Günzburg und Neu-Ulm. Die Oberpfalz landet bei der Studie im Mittelfeld.Auch wenn der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland insgesamt stark sei, werde er vor allem durch Armut und geringe Teilhabechancen gefährdet, fassen die Studienmacher die bundesweite Stimmung zusammen. Dabei stehe die wachsende kulturelle Vielfalt dem Gemeinsinn nicht entgegen und die gesellschaftliche Vielfalt werde mit fast 80 Prozent Zustimmung in einem hohen Maß akzeptiert.Allerdings sähen die Bundesbürger eine deutliche Spaltung zwischen Ost und West sowie zwischen strukturschwachen und wohlhabenden Regionen. Und etwa drei Viertel der Befragten empfänden den gesellschaftliche Zusammenhalt zumindest teilweise gefährdet. Zugleich schätzten bundesweit 68 Prozent der Befragten den Zusammenhalt in ihrem eigenen Umfeld als gut ein.Für die Studie "Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt" wurden mehr als 5000 Menschen durch das Sozialforschungsinstitut Infas im Frühjahr befragt. Die Studie wurde im Auftrag der Bertelsmann Stiftung von Wissenschaftlern der Jacobs University Bremen erstellt.